Secciones
EspectáculosFamosos

La foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que sorprendió a todos

Una foto del pasado entre Morena Rial y Mariana “Loly” Antoniale volvió a circular en redes y desató especulaciones sobre el vínculo que mantuvieron durante la relación de la modelo con Jorge Rial.

La foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que sorprendió a todos La foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que sorprendió a todos
Hace 1 Hs

En las últimas horas, una foto del pasado entre Morena Rial y Mariana “Loly” Antoniale volvió a circular en redes sociales y despertó una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

La imagen muestra a la hija de Jorge Rial junto a la modelo cordobesa en la casa del conductor, en los tiempos en que la relación entre ambas era cercana. Durante el noviazgo de Loly con el periodista, Morena y ella compartieron un vínculo muy afectuoso, que incluso quedó registrado en varios momentos familiares.

En la foto, se las ve cómplices y sonrientes, haciendo el gesto de comer una manzana. Si bien algunos usuarios interpretaron la postal como un gesto de influencia alimentaria de Antoniale hacia la hija de su entonces pareja, la mayoría destacó que en realidad refleja la buena onda y complicidad que existía entre ambas.

La foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que sorprendió a todos

La publicación resurgió justo después de que Morena mencionara en entrevistas que guarda información sobre la vida actual de quien consideró en su momento su “segunda mamá”. Vale recordar que Antoniale se instaló en Miami hace varios años, donde mantiene un perfil bajo alejado de los medios argentinos.

Su última interacción pública en redes sociales fue en mayo de 2024, cuando respondió algunos mensajes de sus seguidores en Instagram. Desde entonces, “La Niña Loly” no volvió a hacer apariciones públicas, lo que alimenta aún más el misterio en torno a su presente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Graciela Alfano volvió a cruzar a Susana Giménez: Que no me nombre

Graciela Alfano volvió a cruzar a Susana Giménez: "Que no me nombre"

Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: Hay una posibilidad

Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: "Hay una posibilidad"

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios