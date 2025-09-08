La foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que sorprendió a todos

En las últimas horas, una foto del pasado entre Morena Rial y Mariana “Loly” Antoniale volvió a circular en redes sociales y despertó una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.
La imagen muestra a la hija de Jorge Rial junto a la modelo cordobesa en la casa del conductor, en los tiempos en que la relación entre ambas era cercana. Durante el noviazgo de Loly con el periodista, Morena y ella compartieron un vínculo muy afectuoso, que incluso quedó registrado en varios momentos familiares.
En la foto, se las ve cómplices y sonrientes, haciendo el gesto de comer una manzana. Si bien algunos usuarios interpretaron la postal como un gesto de influencia alimentaria de Antoniale hacia la hija de su entonces pareja, la mayoría destacó que en realidad refleja la buena onda y complicidad que existía entre ambas.
La publicación resurgió justo después de que Morena mencionara en entrevistas que guarda información sobre la vida actual de quien consideró en su momento su “segunda mamá”. Vale recordar que Antoniale se instaló en Miami hace varios años, donde mantiene un perfil bajo alejado de los medios argentinos.
Su última interacción pública en redes sociales fue en mayo de 2024, cuando respondió algunos mensajes de sus seguidores en Instagram. Desde entonces, “La Niña Loly” no volvió a hacer apariciones públicas, lo que alimenta aún más el misterio en torno a su presente.