Tucumán Rugby y Universitario animarán un clásico clave por el Anual

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby recibirá a Universitario mañana a las 16:00 en Ojo de Agua por la sexta fecha del Anual, un clásico clave para la clasificación a las semifinales del torneo.
- El líder Tucumán Rugby busca mantener su racha ofensiva ante un Universitario que, desde la mitad de tabla, apuesta a una fuerte presión defensiva para revertir su irregularidad.
- En un torneo de paridad extrema, el resultado definirá el posicionamiento hacia la fase final y condicionará las aspiraciones de ambos clubes en la pelea por el título tucumano.
La sexta fecha del Anual tendrá mañana uno de los partidos más atractivos del campeonato. Desde las 16, en Ojo de Agua, Tucumán Rugby recibirá a Universitario en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de ambos equipos en la pelea por las semifinales.
El “Verdinegro” llega como uno de los líderes del certamen con 18 unidades, misma cantidad de puntos que Natación y Gimnasia. La “Serpiente”, en cambio, suma 11 y se ubica en mitad de tabla, aunque sabe que una victoria en el clásico podría acercarlo a la zona alta y devolverlo de lleno a la pelea por la clasificación.
En un torneo extremadamente parejo, donde cada fecha modifica el panorama, tanto Isaías Courel como Patricio Figueroa coincidieron en algo: no hay margen para relajarse.
“Creo que el campeonato está muy parejo y está muy bueno, pero convierte a cada partido en una final en la cual uno no puede descuidarse”, analizó Courel, entrenador de Tucumán Rugby.
El inicio del ciclo del entrenador en el “Verdinegro” fue más que positivo. El equipo encontró regularidad, se consolidó como uno de los protagonistas del campeonato y mantiene una identidad ofensiva clara.
“Creo que tuvimos un buen arranque producto de lo que viene haciendo el club en líneas generales, no solo el trabajo nuestro”, explicó. “Recibimos un muy buen grupo de parte de Hernán y el staff anterior, con jugadores bien formados producto de nuestras infantiles y juveniles. Eso hace que nuestro trabajo sea más fácil”, indicó.
A partir de esa base, el entrenador buscó imprimirle su sello al equipo. “Le fuimos sumando nuestras ideas y trabajando un equipo más intenso y con vértigo, pero pragmático”, señaló.
Sin embargo, Courel evitó caer en la autocomplacencia pese al liderazgo compartido. “Creo que algunas de esas cosas van apareciendo, pero nos falta un montón”, advirtió. “Siempre hay que seguir trabajando porque todos mejoran semana a semana y no se puede dar un centímetro en este torneo”.
Del otro lado estará Universitario, un rival que atraviesa una campaña irregular pero que todavía mantiene intactas sus chances de pelear arriba. Por eso, el encuentro aparece como una oportunidad determinante para el conjunto de Ojo de Agua.
“Sí, la verdad que ganar este partido nos ayudaría muchísimo para salir un poquito del medio y meternos arriba”, aseguró Patricio Figueroa, head coach de la “Serpiente”. “Definitivamente es muy importante ganarlo”, señaló.
El entrenador sabe perfectamente cuáles son las fortalezas del rival. “Lo que me preocupa de Tucumán Rugby es el juego que tiene con la mano. Traslada muy bien la pelota y tiene buena pata en sus jugadores, así que si tienen espacio son un equipo muy peligroso”, explicó.
Por eso, el plan de Universitario estará enfocado en cortar los circuitos ofensivos del “Verdinegro” desde la presión defensiva.
“La ventaja de Universitario estaría en la defensa, en reposicionarnos rápido, quitarle tiempo y espacio a Tucumán Rugby y poder asfixiarlo”, detalló Figueroa. “No dejarlo jugar cómodo. Que cada jugador de ellos tenga dos de Universitario encima y, a partir de pelota recuperada, marcar puntos”, explicó.
El técnico también reconoció uno de los déficits que observa en su equipo durante el campeonato. “A Universitario nos está faltando correr más sin la pelota. Creo que si somos un equipo más activo sin la pelota vamos a tener mejores resultados”, sostuvo.
Más allá de las posiciones, el clásico promete un duelo atractivo desde lo táctico y lo emocional. Courel incluso imagina un partido con dinámica, aunque probablemente más apretado en el resultado.
“Creo que es un clásico y Uni siempre es un rival importante esté necesitado o no”, remarcó. “Imagino un partido abierto dadas las características de juego de ambos equipos, pero más cerrado en el marcador porque hay mucho en juego”.
La fecha 6 tendrá además otros encuentros importantes para la pelea de arriba. Los Tarcos recibirá a Jockey Club desde las 16.30, mientras que Lince será local frente a Huirapuca a partir de las 16.15. Además, Natación y Gimnasia enfrentará a Lawn Tennis desde las 19 en otro duelo con impacto directo en la cima de la tabla.
Con el campeonato entrando lentamente en su tramo decisivo, cada punto empieza a pesar. Y mañana, en Ojo de Agua, Tucumán Rugby y Universitario jugarán mucho más que un clásico.