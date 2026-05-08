Tucumán Rugby y Universitario animarán un clásico clave por el Anual

El “Verdinegro” llega como uno de los líderes del certamen con 18 unidades, misma cantidad de puntos que Natación y Gimnasia. La “Serpiente”, en cambio, suma 11 y se ubica en mitad de tabla, aunque sabe que una victoria en el clásico podría acercarlo a la zona alta y devolverlo de lleno a la pelea por la clasificación.