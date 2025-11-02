San Martín, Monteros, Natación y Huirapuca: los equipos que irán por todo en las finales del Anual

El hockey sobre césped entra en su etapa decisiva. Luego de unas semifinales intensas, quedaron definidos los finalistas del Torneo Anual en ambas ramas, y el cierre de la temporada promete emociones fuertes.
En damas, Huirapuca venció 2-1 a Universitario con goles de Guillermina Dande y Josefina Orlando, ambos a través de córner corto, mientras que Carla Burgos descontó para las “Serpientes”. En la otra semifinal, Natación y Gimnasia también se impuso 2-1 ante Los Tarcos, gracias a los tantos de Rocío Campero y Rocío Barros, luego del empate transitorio de Claudia Tejerizo.
Entre los varones, San Martín mostró contundencia y autoridad al golear 4-2 a Los Tarcos, con un póker de Erik Brunet; descontaron para el conjunto del ex Aeropuerto Iván Bello y Octavio Derrache. Los “Santos” volverán a enfrentarse a Monteros Vóley, que superó 2-1 a Huirapuca con goles de Matías Calderón y Rafael Ruiz Soria; David Nacul había descontado para el conjunto de "La Perla del Sur".
¿Cómo será el formato y la definición?
De acuerdo con el reglamento, las finales se jugarán al mejor de tres partidos: el equipo que gane dos será el campeón de los playoff. Si cada uno logra una victoria, habrá un tercer encuentro para definir el título. En caso de que el campeón de los playoff no coincida con el primero del clasificatorio, se disputará una "Súper Final" entre ambos para consagrar al campeón del Anual.
Las finales están programadas para el 15 de noviembre, aunque este fin de semana no habrá competencia oficial debido a la realización de los torneos nacionales y regionales Sub-19 que se llevarán a cabo en la provincia.