San Martín, Monteros, Natación y Huirapuca: los equipos que irán por todo en las finales del Anual

¿Cómo será el formato y la definición?

De acuerdo con el reglamento, las finales se jugarán al mejor de tres partidos: el equipo que gane dos será el campeón de los playoff. Si cada uno logra una victoria, habrá un tercer encuentro para definir el título. En caso de que el campeón de los playoff no coincida con el primero del clasificatorio, se disputará una "Súper Final" entre ambos para consagrar al campeón del Anual.