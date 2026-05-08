Nicolás Cabré rompió el silencio sobre la vida de Rufina en Turquía: “La extraño, pero la apoyo”

Resumen para apurados
- Nicolás Cabré habló recientemente en radio sobre la mudanza de su hija Rufina a Turquía con la China Suárez, expresando su apoyo pese a la distancia y los desafíos emocionales.
- El cambio surge tras la instalación de Suárez con Mauro Icardi. Cabré utiliza la tecnología para mantener el vínculo y prioriza el crecimiento cultural de su hija en el exterior.
- El actor plantea una paternidad que prioriza el bienestar del menor sobre deseos propios. Su postura marca un precedente en la gestión de vínculos familiares a gran distancia.
La decisión de La China Suárez de instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi cambió por completo la dinámica familiar de sus hijos. En medio de esta nueva etapa, Nicolás Cabré habló públicamente sobre cómo atraviesa la distancia con Rufina, la hija que tiene junto a la actriz, y reflexionó sobre el rol de la paternidad en este contexto.
Durante una entrevista en el programa Vuelta y Media, el actor se mostró sincero al hablar sobre los desafíos emocionales que implica acompañar el crecimiento de su hija mientras vive en otro país, lejos de sus afectos y amistades de siempre.
Nicolás Cabré reflexionó sobre la paternidad y el crecimiento de su hija
En la charla radial, Cabré explicó que con el paso del tiempo comenzó a comprender muchas enseñanzas de sus propios padres y cómo eso impacta hoy en su manera de ejercer la paternidad.
“No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás. Hoy que ya no los tengo descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron”, expresó.
Además, reconoció que acompañar las decisiones de Rufina implica dejar de lado preferencias personales para priorizar su bienestar y crecimiento. “No tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, sostuvo al referirse a la experiencia de vivir en Turquía.
El actor también destacó que esta etapa representa una oportunidad importante para su hija, tanto desde lo cultural como desde lo educativo. “Tiene la posibilidad de decidir y decir: ‘Bueno, me quiero aventurar y quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, afirmó.
Cómo mantiene el vínculo con Rufina pese a la distancia
A lo largo de la entrevista, Nicolás Cabré dejó en claro que su prioridad continúa siendo el bienestar de Rufina y aseguró que acompaña cada una de sus decisiones.
“Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”, señaló.
También reconoció que la distancia genera momentos difíciles, aunque la tecnología ayuda a sostener el vínculo cotidiano. “Va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”, contó.
Por último, Cabré reflexionó sobre el enorme cambio que atraviesa su hija al vivir en un entorno completamente distinto. “El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”, explicó.
Y concluyó con una frase que resumió su mirada sobre este proceso familiar: “Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”.