San Martín volverá a recibir público visitante en La Ciudadela ante Gimnasia de Jujuy
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibirá hinchas de Gimnasia de Jujuy el martes a las 21:10 en La Ciudadela, tras un pedido excepcional avalado por la AFA y los organismos de seguridad.
- Se habilitará un sector en calle Bolívar con entradas digitales a $30.000. El operativo especial reconfigurará los accesos al estadio para garantizar la separación de las hinchadas.
- Esta medida excepcional impulsa el debate sobre el regreso definitivo del público visitante al fútbol argentino y establece un precedente de reciprocidad para futuros encuentros.
Después de varios años sin presencia de parcialidades rivales en La Ciudadela, San Martín volverá a recibir público visitante. El partido frente a Gimnasia de Jujuy, que se jugará el próximo martes a las 21.10, marcará el regreso de hinchas visitantes al estadio de Bolívar y Pellegrini en una medida que, según explicaron desde el club, tendrá carácter excepcional.
La decisión fue confirmada por Gerónimo García Mirkin, prosecretario del “Santo”, quien detalló que el pedido surgió desde la dirigencia del club jujeño y contó con intervención de la Asociación del Fútbol Argentino y de los organismos de seguridad de ambas provincias.
“Es una postura que se tomó ayer exactamente. Se venía gestando desde la semana pasada; teníamos ahí un pedido de la gente de Gimnasia de Jujuy a instancias obviamente de la Asociación de Fútbol Argentino”, explicó.
Según indicó el dirigente, la autorización llegó luego de varias reuniones entre las partes involucradas. “Logramos finalmente obtener el sí de manera articulada con los organismos de las provincias de seguridad a través del área de seguridad deportiva”, señaló.
En ese sentido, García Mirkin destacó que Tucumán está en condiciones de organizar este tipo de encuentros. “Nosotros como provincia estamos preparados para recibir público visitante”, aseguró.
Sin embargo, aclaró que no implica todavía un regreso definitivo de ambas parcialidades en todos los partidos del fútbol argentino. “Es un hecho excepcional que es pedido directamente por la gente de Gimnasia de Jujuy. San Martín accede a esto, pero es un pedido excepcional para este partido”, remarcó.
Cómo será el operativo en La Ciudadela
El club ya trabaja junto a las autoridades de seguridad en una reconfiguración completa de los accesos al estadio para evitar cruces entre hinchadas y garantizar el orden durante la jornada.
“Se va a reconfigurar. Habrá un nuevo croquis del ingreso para el día martes”, explicó García Mirkin.
Los simpatizantes jujeños ocuparán un sector específico de la cancha. “Se le va a dar un sector en calle Bolívar, a instancia cerca del codo de Bolívar y Matienzo”, detalló.
Como consecuencia, uno de los accesos habituales para los hinchas locales permanecerá cerrado. “El acceso de calle Bolívar, lo que van a ser Bolívar y Pellegrini, no va a estar habilitado para San Martín; seguramente va a ser ese en su totalidad entregado a la gente de Jujuy”, explicó.
Los socios e hinchas del “Santo”, en tanto, ingresarán por los sectores habituales alternativos. “San Martín va a ingresar normalmente por Matienzo y por Rondeau y además por los otros portones que tiene habilitada la cancha”, agregó.
Entradas digitales y valor definido
Otro de los puntos confirmados tiene que ver con la venta de entradas para los simpatizantes visitantes. Según explicó el dirigente, únicamente habrá tickets populares y el expendio se realizará de manera digital.
“Habrá solamente entrada popular que va a tener el costo de $30.000”, informó.
Además, indicó que los hinchas de Gimnasia de Jujuy deberán adquirirlas mediante una plataforma online. “Se van a poder adquirir esas entradas a través de un sistema digital, de una etiquetera digital que se va a habilitar y ellos van a poder comprar las entradas directamente”, explicó.
¿El comienzo del regreso de los visitantes?
Más allá del carácter excepcional del operativo, García Mirkin consideró que el debate sobre la vuelta del público visitante en el fútbol argentino volvió a instalarse y podría profundizarse en el futuro cercano.
“Yo creo, a mi interpretar, que no está lejos. De hecho, es un tema que se viene instalando. Ya se viene trabajando en algunos partidos de manera piloto la incorporación del público visitante en diferentes categorías”, sostuvo.
Para el dirigente, el avance dependerá principalmente del consenso entre clubes y del visto bueno de los organismos de seguridad. “Es un debate que se volvió a instalar y también depende obviamente del consenso que haya entre los clubes y de lo que los organismos de seguridad aprueben”, señaló.
Incluso, anticipó que la decisión podría tener reciprocidad cuando San Martín visite Jujuy. “Seguramente que sí, cuando nosotros juguemos oportunamente en Jujuy, seguramente ellos nos van a dar el acceso a nosotros, como pasó también con Güemes”, afirmó.
La lesión de Kevin López y el mercado de pases
Durante la entrevista, García Mirkin también se refirió a la situación de Kevin López y a la posibilidad de reforzar el plantel durante el próximo mercado de pases.
“Es un tema que recayó sobre el cuerpo técnico obviamente y también sobre el área dirigida por Facundo Pérez Castro en la dirección deportiva”, indicó.
Además, confirmó que el club ya analiza alternativas pensando en la ventana de incorporaciones de junio. “Vienen trabajando en alternativas con respecto a la lesión de Kevin López y preparándonos obviamente para la apertura del mercado de junio”, concluyó.