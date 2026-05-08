De Siberia a Tafí Viejo: Nina Kraviz, la leyenda del techno mundial, llega a Tucumán

Kraviz no es solo una DJ; es una fuerza de la naturaleza. Fundadora del prestigioso sello "трип" (TRIP) y figura central de festivales como Coachella y sellos como Amnesia Ibiza, la artista rusa es reconocida por su estilo hipnótico y sus vocales en vivo. Su influencia trasciende las pistas: desde su aparición en el videojuego "Cyberpunk 2077" hasta sus himnos de culto como "Ghetto Kraviz", Nina representa la arriesgada intersección entre el techno puro y la experimentación.