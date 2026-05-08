De Siberia a Tafí Viejo: Nina Kraviz, la leyenda del techno mundial, llega a Tucumán

Resumen para apurados
- Nina Kraviz, ícono del techno mundial, se presentará el 30 de mayo en el Bosque de Tafí Viejo, Tucumán, en su único show en Argentina bajo la producción de Proyecto Aborigen.
- Tras el éxito de Korolova, el evento suma a Vladimir Dubyshkin y referentes locales. Nina Kraviz, fundadora de TRIP, ofrecerá una sesión de vanguardia en un entorno natural.
- La llegada de una figura de este calibre consolida a Tucumán como el epicentro de la música electrónica en el norte argentino, impulsando el turismo y la escena cultural regional.
Tucumán se consolida como el epicentro de la música electrónica en el norte argentino. Tras una noche épica bajo la lluvia con Korolova, la productora "Proyecto Aborigen" anuncia un hito para la región: la llegada de Nina Kraviz. La cita será el próximo 30 de mayo en el Bosque y Hostería Atahualpa Yupanqui, en un entorno natural que promete ser el marco perfecto para una sesión de vanguardia.
Kraviz no es solo una DJ; es una fuerza de la naturaleza. Fundadora del prestigioso sello "трип" (TRIP) y figura central de festivales como Coachella y sellos como Amnesia Ibiza, la artista rusa es reconocida por su estilo hipnótico y sus vocales en vivo. Su influencia trasciende las pistas: desde su aparición en el videojuego "Cyberpunk 2077" hasta sus himnos de culto como "Ghetto Kraviz", Nina representa la arriesgada intersección entre el techno puro y la experimentación.
La noche contará con un despliegue artístico internacional: se sumará el ruso "Vladimir Dubyshkin", una de las mentes más brillantes de la nueva ola del techno. La representación nacional estará a cargo de "Pampa", referente ineludible en Buenos Aires, y el talento local de "Alvaro Juarez Ledesma".
Más allá de la música, el evento se presenta como una experiencia integral. Desde las 22 horas, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica exclusiva, zonas de relax y stands de marcas premium como Budweiser y Fernet Branca.