Mario Pergolini reveló cómo utilizó IA para ayudar a su madre cuando quedó ciega

Resumen para apurados
- Mario Pergolini reveló cómo desarrolló una IA para asistir a su madre, Beatriz Mancione, tras quedar ciega a los 70 años, facilitando su vida diaria antes de su reciente fallecimiento.
- El conductor diseñó un sistema de voz que leía noticias y gestionaba la heladera. El relato resurgió tras la muerte de Mancione, que llevó a Pergolini a pausar su programa de streaming.
- El caso destaca la aplicación de la inteligencia artificial en la accesibilidad y el cuidado de adultos mayores, marcando un hito en la humanización de la tecnología en Argentina.
La muerte de Beatriz Mancione, madre de Mario Pergolini, generó conmoción en el mundo del espectáculo y llevó al conductor a suspender temporalmente la grabación de su programa Otro día perdido para atravesar el duelo junto a su entorno cercano.
En medio de las repercusiones por la noticia, volvió a circular una historia que el periodista había contado tiempo atrás sobre el vínculo con su madre y el sistema de inteligencia artificial que creó para ayudarla cuando quedó ciega.
El sistema con IA que Mario Pergolini creó para su madre
Durante una transmisión de streaming, Pergolini relató que su mamá perdió la visión de manera progresiva a partir de los 70 años y que esa situación afectó profundamente su rutina diaria.
“Ella tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano, nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. Y de grande ya no podés aprender a ser ciego”, expresó.
Frente a esa situación, decidió recurrir a la tecnología para mejorar su calidad de vida. Según contó, diseñó un sistema basado en inteligencia artificial que le permitía acceder a información y realizar distintas tareas mediante comandos de voz.
“Le armé un sistema con inteligencia artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz. Le expliqué cómo funcionaba: ‘Le podés hablar, le podés pedir que haga cosas, lo va a hacer’”, recordó el conductor.
La divertida anécdota escolar que recordó sobre su mamá
En una de las últimas emisiones de Otro día perdido, Pergolini también compartió una anécdota vinculada a su etapa escolar y al particular rol que tenía su madre frente a las autoridades del colegio.
“Ella iba al colegio, pero a defender a los profesores. ‘Que se la lleve, no estudió en todo el año’, les decía. Me terminaban queriendo los profesores por eso”, contó entre risas.
Cuando le consultaron si finalmente había terminado sus estudios, respondió: “Sí, terminé el colegio. No me animaría a decirlo. Fui muy mal alumno. Repetí, me llevé todas las materias, me echaron una vez porque le pegué a un director…”.
Además, recordó cómo reaccionaban sus padres frente a su comportamiento: “Nunca me leíste… Mis padres siempre prefieren mi presente. En ese colegio quedé como un héroe”.