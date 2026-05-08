Figuritas del Mundial: qué cambiará desde la próxima Copa del Mundo

En medio del entusiasmo global por las figuritas mundialistas, la FIFA confirmó una noticia que sacude al universo de los coleccionistas: la histórica relación con Panini llegará a su fin y, a partir de 2031, la empresa estadounidense Fanatics —a través de su marca Topps— será la nueva encargada de producir los álbumes y cromos oficiales de la Copa del Mundo.