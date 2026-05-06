Santoral del 6 de mayo: qué santos celebra la Iglesia hoy y cuál es su historia

Como cada jornada, el calendario litúrgico católico conmemora a diversas figuras de fe. Este 6 de mayo, el santoral recuerda especialmente a San Evodio, uno de los primeros obispos de Antioquía y discípulo directo de los apóstoles Pedro y Pablo. Fue un pilar en los inicios del cristianismo y, según la tradición, uno de los primeros en utilizar el término “cristiano” para referirse a los seguidores de Jesús.