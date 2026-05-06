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Santoral del 6 de mayo: qué santos celebra la Iglesia hoy y cuál es su historia

Conocé las figuras que se destacan en esta fecha.

Santoral del 6 de mayo: qué santos celebra la Iglesia hoy y cuál es su historia
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este 6 de mayo, la Iglesia celebra a San Evodio y Santo Domingo Savio para honrar sus contribuciones a la fe, desde los inicios del cristianismo hasta la santidad en la juventud.
  • Evodio fue obispo de Antioquía y discípulo apostólico, mientras que Domingo Savio fue un joven alumno de Don Bosco canonizado en 1954, hoy patrono de estudiantes y monaguillos.
  • Estas figuras actúan como modelos éticos y espirituales, reforzando la identidad religiosa y ofreciendo ejemplos de vida vigentes para la comunidad católica contemporánea.
Resumen generado con IA

Como cada jornada, el calendario litúrgico católico conmemora a diversas figuras de fe. Este 6 de mayo, el santoral recuerda especialmente a San Evodio, uno de los primeros obispos de Antioquía y discípulo directo de los apóstoles Pedro y Pablo. Fue un pilar en los inicios del cristianismo y, según la tradición, uno de los primeros en utilizar el término “cristiano” para referirse a los seguidores de Jesús.

Además, la Iglesia celebra a Santo Domingo Savio, el joven alumno de San Juan Bosco, conocido por su profunda espiritualidad y entrega desde la infancia. Murió a los 14 años y fue canonizado por el papa Pío XII en 1954. Es el patrono de los monaguillos y estudiantes, y su figura inspira a generaciones jóvenes a vivir la fe con alegría y compromiso.

También se recuerdan hoy a San Lucio de Cirene, mencionado en los Hechos de los Apóstoles como uno de los primeros profetas y maestros de la comunidad de Antioquía, y a San Heliodoro, mártir cristiano durante las persecuciones del Imperio Romano.

El santoral no es solo un listado de nombres, sino una invitación a conocer vidas que, desde distintos contextos históricos y culturales, dejaron huella por su entrega y su ejemplo. En cada fecha, la tradición católica propone un espejo posible de virtud.

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