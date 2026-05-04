Denuncian gastos por más de U$S313.000 con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica

Tras conocerse el caso, Demian Reidel utilizó sus redes sociales para desligarse de cualquier irregularidad: “Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, escribió en su cuenta de X.