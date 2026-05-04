Denuncian gastos por más de U$S313.000 con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica

Resumen para apurados
- El diputado Esteban Paulón denunció en Comodoro Py gastos por US$313.000 con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina durante la gestión de Demian Reidel por malversación.
- Los datos surgieron del informe de gestión de Manuel Adorni e incluyen consumos en bares, playas y peluquerías de 20 países, además de adelantos de efectivo sin controles claros.
- La jueza Capuchetti investigará el posible uso irregular de fondos públicos. El caso tensa la transparencia oficial tras el descargo de Reidel y la mención de Caputo y Adorni.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py, en Capital Federal, por el uso de la tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, cuyos consumos superaron los U$S313.000 durante buena parte de la gestión de su entonces presidente, Demian Reidel.
Entre los gastos relevados figuran pagos en servicios de playa, bares, peluquerías y adelantos de efectivo realizados en distintos países. La causa quedó radicada en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La información salió a la luz a partir de la respuesta 859 incluida en el informe de gestión -de más de 1900 páginas- que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó la semana pasada ante la Cámara de Diputados. La legisladora de Unión por la Patria (UP), Florencia Carignano, ya había solicitado esos datos en enero mediante un pedido de acceso a la información pública.
En un anexo, el ministro coordinador adjuntó por escrito un reporte de la cuenta corporativa N° 4338402 de Nucleoeléctrica, con consumos registrados entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de enero de 2026. Reidel encabezó la empresa desde abril del año pasado hasta mediados de febrero de este año, luego de dejar su cargo como jefe de asesores de Javier Milei.
El documento no detalla quién o quiénes realizaron cada gasto ni en qué lugar se efectuaron. Tampoco precisa cuántas personas tenían acceso a esa cuenta ni cuántas tarjetas estaban habilitadas.
Pese a esas omisiones, Paulón apuntó en su denuncia contra Reidel, Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, como los funcionarios de mayor jerarquía con responsabilidad sobre Nucleoeléctrica.
El detalle de las operaciones figura como un resumen de tarjeta convencional, con cargos en pesos y dólares. Del análisis de los consumos surgen algunos gastos llamativos: 45 compras en free shops por un total de U$S5.957 y $1,1 millones; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, una empresa de servicios de playa en Valencia, por U$S212; y dos consumos en el pub El Pirata, de Madrid, por U$S765.
La nómina de gastos se extiende a lo largo de 57 páginas e incluye transferencias por Mercado Pago, hoteles, vuelos, indumentaria y otros consumos distribuidos en 20 países de América y el Caribe, Asia y Europa.
En su presentación judicial, Paulón también destacó adelantos de efectivo por $56 millones, que, según sostuvo, “implican en los hechos la utilización de dinero en efectivo por fuera del control ex post facto del servicio de tarjeta corporativa, claramente con anuencia por parte de funcionarios de mayor alto rango”.
El legislador remarcó además que son “alrededor de 100” los funcionarios de Nucleoeléctrica Argentina que actualmente “poseen la posibilidad de abonar sus gastos personales” con este tipo de cuentas corporativas.
En la denuncia también citó el Decreto 997/16, que regula el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del personal de la Administración Pública Nacional y habilita esos gastos cuando se realizan “en cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial (...) para atender a los gastos personales que le ocasione el desempeño de una misión o comisión exterior en cumplimiento de tareas vinculadas a la misma”.
Asimismo, recordó que la Decisión Administrativa 888/2024 fijó un tope de viáticos de 188 euros diarios y otros 388 euros por día para alojamiento.
Con esos elementos, Paulón pidió que se investigue el caso como una posible malversación de caudales públicos, consignó el sitio Infobae.
Tras conocerse el caso, Demian Reidel utilizó sus redes sociales para desligarse de cualquier irregularidad: “Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, escribió en su cuenta de X.