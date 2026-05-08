Cartas de lectores: Avenida Roca, al sur

Por este medio quisiera recordarle a la Sra. Intendenta que Av.Roca al sur, también somos San Miguel de Tucumán y pagamos los impuestos: 1) Las calles un desastre, llena de pozos y deteriores, sobre esto regadas por líquidos cloacales. 2) El día 24/4 un motociclista cayó en un pozo tapado y él voló hasta la vereda de un vecino. Ellos lo ayudaron y llamaron la ambulancia. Ocurrió en Ayacucho esquina Inca Garcilaso. 3) Para tener agua en la ducha tuvimos que instalar cisterna y bomba, lo mismo para tener agua dentro de casa. 4) El pavimento, un recuerdo. Las lluvias se llevan la tierra, la calzada hundida y nos inundamos.