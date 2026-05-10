Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Los Jonas Brothers volvieron a tocar y cantar en el país a estadio lleno. Entre las dos presentaciones realizadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, el trío de hermanos nacidos en Estados Unidos hicieron delirar a unas 30.000 personas. Las que vieron el segundo show fueron los que presenciaron un momento especial. ¿Qué es un momento especial en la actualidad? Lo marca el pulso de la era digital: si se viraliza en las redes sociales es único.