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Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

El cantante de los Jonas Brothers abrió un sobre en el escenario del Movistar Arena ante 15.000 personas.

ESTILO. Nick, Joe y Kevin cantan y tocan instrumentos también. ESTILO. Nick, Joe y Kevin cantan y tocan instrumentos también.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 ante 15.000 personas en el Movistar Arena de Buenos Aires para buscar a Messi, aunque no logró hallarlo en el sobre.
  • El suceso ocurrió en el segundo show de los Jonas Brothers en Argentina. Joe, confeso fanático del fútbol, bromeó sobre su mala suerte ante un estadio lleno y viralizó el momento.
  • El gesto refuerza el vínculo de figuras internacionales con la cultura argentina y Messi. La viralización confirma la vigencia del fenómeno pop y la fiebre mundialista.
Resumen generado con IA

Los Jonas Brothers volvieron a tocar y cantar en el país a estadio lleno. Entre las dos presentaciones realizadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, el trío de hermanos nacidos en Estados Unidos hicieron delirar a unas 30.000 personas. Las que vieron el segundo show fueron los que presenciaron un momento especial. ¿Qué es un momento especial en la actualidad? Lo marca el pulso de la era digital: si se viraliza en las redes sociales es único.

En pleno espectáculo uno de los hermanos, Joe, abrió un paquete de las figuritas del Mundial 2026. Álbum e imágenes del entretenimiento han generado cientos de reacciones. Desde alegría con festejos desaforados mostrados por la gente en los medios de comunicación, hasta niños llorando desconsoladamente por no conseguir ni el álbum, ni las figuritas, pasando por las quejas y enojos de cientos de padres por el costo.

En el caso Joe quedó en el lote de los “frustrados”, pero se lo tomó jocosamente. “‘¿Estará Messi acá? Vamos a ver’, dijo después de abrir cuidadosamente el sobre. Joe fue mostrando las figuritas en busca del Diez. Para su decepción, no le tocó ni el ídolo, ni ningún otro jugador argentino. "Messi está en nuestros corazones", dijo para cerrar el  momento.

Los espectadores sabían que el instante era único porque uno de los integrantes de la banda pop que se separó, volvió con el mismo éxito que se fue y lleva 20 años de trayectoria buscaba como un tesoro la imagen del capitán de la Selección Argentina.

Joe Jonas y su amor por el fútbol

De los tres artistas, Joe es el más involucrado. Se lo ha fotografiado varias veces usando camisetas de fútbol clásicas y asistiendo a partidos. Es muy común que, antes de salir al escenario o durante las pruebas de sonido, los tres se pongan a jugar con una pelota para entrar en calor. 

Desde que Messi llegó a Estados Unidos, la fiebre del fútbol pegó fuerte en las celebridades de allá y ellos no fueron la excepción, ya que se los ha visto cerca del entorno del Inter Miami, aprovechando que pasan mucho tiempo en Florida.

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