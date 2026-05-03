Secciones
CulturaTeatro

Las prácticas culturales, en crisis: cómo viven este momento sus protagonistas y qué estrategias proponen

Los desafíos actuales y las reinvenciones que se encaran en Tucumán.

Las prácticas culturales, en crisis: cómo viven este momento sus protagonistas y qué estrategias proponen
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las “Mujeres que inspiran” de Tafí Viejo se verán en una exposición

Las “Mujeres que inspiran” de Tafí Viejo se verán en una exposición

Una versión danzada de la “Misa Criolla”, una propuesta gratuita en el teatro Alberdi

Una versión danzada de la “Misa Criolla”, una propuesta gratuita en el teatro Alberdi

Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución

Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución

Sandra Maldonado estará al frente del Ente Cultural de Tucumán

Sandra Maldonado estará al frente del Ente Cultural de Tucumán

El teatro tucumano se encamina al peor año en tres décadas

El teatro tucumano se encamina al peor año en tres décadas

Lo más popular
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
1

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
2

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera
3

Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja
4

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Se viene un evento con foco sobre el sector granario
5

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Ranking notas premium
La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
1

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)
2

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”
3

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
4

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El agro y las herramientas tecnológicas

El agro y las herramientas tecnológicas

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Comentarios