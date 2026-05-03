CulturaTeatro Las prácticas culturales, en crisis: cómo viven este momento sus protagonistas y qué estrategias proponen Los desafíos actuales y las reinvenciones que se encaran en Tucumán. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Las “Mujeres que inspiran” de Tafí Viejo se verán en una exposición Una versión danzada de la “Misa Criolla”, una propuesta gratuita en el teatro Alberdi Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución Sandra Maldonado estará al frente del Ente Cultural de Tucumán El teatro tucumano se encamina al peor año en tres décadas Lo más popular Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja Se viene un evento con foco sobre el sector granario Ranking notas premium La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte” Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender) Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda” Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO