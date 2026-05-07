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Se dio a conocer el arquero que Boca buscaría en el próximo mercado de pases: ¿de quién se trata?

Las lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey obligan al "Xeneize" a buscar refuerzos.En las últimas horas surgió un nombre fuerte apuntado por Riquelme.

Se dio a conocer el arquero que Boca buscaría en el próximo mercado de pases: ¿de quién se trata?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors busca contratar a Walter Benítez en el próximo mercado ante las lesiones de Marchesín y Brey, según el interés de Juan Román Riquelme para reforzar el arco xeneize.
  • Benítez, actualmente en Crystal Palace, tiene contrato hasta 2028 pero poca continuidad. Se suma a una lista de opciones que incluye a Paulo Gazzaniga y Tomás Marchiori.
  • La incorporación de un arquero de jerarquía europea busca dar seguridad al equipo tras las bajas sensibles. La buena relación dirigencial será clave para concretar la operación.
Resumen generado con IA

Boca comenzó a moverse de cara al próximo mercado de pases y una de las prioridades será incorporar un arquero, luego de las lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey, que dejaron a Claudio Úbeda con pocas variantes para afrontar la temporada.

En medio de esa búsqueda apareció un nombre fuerte: el periodista Augusto César reveló que el principal apuntado por Juan Román Riquelme sería Walter Benítez, actual arquero del Crystal Palace de Inglaterra.

“Boca va a ir a buscar un arquero titular. El nombre que tiene Riquelme en la cabeza es el de Walter Benítez”, señalaron en ESPN, donde también destacaron la buena relación entre la dirigencia xeneize y el entorno del futbolista.

El exarquero de Quilmes llegó al fútbol inglés en condición de libre y tiene contrato hasta 2028, aunque actualmente no cuenta con demasiada continuidad, situación que podría abrirle la puerta a una posible salida en el próximo mercado.

Walter Benítez. Walter Benítez.

Las alternativas que analiza Boca

Además de Benítez, en la lista de opciones también aparecen Paulo Gazzaniga, Tomás Marchiori y Orlando Gill, aunque por el momento Boca todavía no realizó ofertas formales por ningún arquero.

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