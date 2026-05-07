Se dio a conocer el arquero que Boca buscaría en el próximo mercado de pases: ¿de quién se trata?

Resumen para apurados
- Boca Juniors busca contratar a Walter Benítez en el próximo mercado ante las lesiones de Marchesín y Brey, según el interés de Juan Román Riquelme para reforzar el arco xeneize.
- Benítez, actualmente en Crystal Palace, tiene contrato hasta 2028 pero poca continuidad. Se suma a una lista de opciones que incluye a Paulo Gazzaniga y Tomás Marchiori.
- La incorporación de un arquero de jerarquía europea busca dar seguridad al equipo tras las bajas sensibles. La buena relación dirigencial será clave para concretar la operación.
Boca comenzó a moverse de cara al próximo mercado de pases y una de las prioridades será incorporar un arquero, luego de las lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey, que dejaron a Claudio Úbeda con pocas variantes para afrontar la temporada.
En medio de esa búsqueda apareció un nombre fuerte: el periodista Augusto César reveló que el principal apuntado por Juan Román Riquelme sería Walter Benítez, actual arquero del Crystal Palace de Inglaterra.
“Boca va a ir a buscar un arquero titular. El nombre que tiene Riquelme en la cabeza es el de Walter Benítez”, señalaron en ESPN, donde también destacaron la buena relación entre la dirigencia xeneize y el entorno del futbolista.
El exarquero de Quilmes llegó al fútbol inglés en condición de libre y tiene contrato hasta 2028, aunque actualmente no cuenta con demasiada continuidad, situación que podría abrirle la puerta a una posible salida en el próximo mercado.
Las alternativas que analiza Boca
Además de Benítez, en la lista de opciones también aparecen Paulo Gazzaniga, Tomás Marchiori y Orlando Gill, aunque por el momento Boca todavía no realizó ofertas formales por ningún arquero.