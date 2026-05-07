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Boca quedó tercero en su grupo: ¿qué necesita para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

El empate entre Universidad Católica y Cruzeiro complicó al "Xeneize" en el Grupo D. El equipo de Úbeda definirá su futuro en las últimas dos fechas en La Bombonera.

Boca quedó tercero en su grupo: ¿qué necesita para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors quedó tercero en el Grupo D de la Libertadores tras el empate entre Católica y Cruzeiro, saliendo de zona de clasificación bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda.
  • El equipo depende de sí mismo al cerrar la fase de grupos con dos partidos en la Bombonera. Si vence a Cruzeiro y a Universidad Católica, clasificará como líder de su zona.
  • El futuro del Xeneize se definirá ante su público en partidos sin margen de error. El desenlace determinará si el proyecto de Úbeda avanza a octavos o queda eliminado del torneo.
Resumen generado con IA

Boca retrocedió al tercer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores luego del empate sin goles entre Universidad Católica de Chile y Cruzeiro, un resultado que dejó al equipo de Claudio Úbeda fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

Pese al escenario complicado, el "Xeneize" todavía depende de sí mismo para avanzar en el torneo continental, ya que disputará sus últimos dos encuentros de la fase de grupos como local en la Bombonera, primero ante Cruzeiro y luego frente al conjunto chileno.

Si Boca consigue ganar ambos partidos asegurará automáticamente la clasificación y además terminará como líder del grupo, mientras que otra alternativa posible será empatar con los brasileños y luego vencer a Universidad Católica, equipo al que superaría por los resultados entre sí.

En cambio, si derrota a Cruzeiro pero luego iguala frente a los chilenos, necesitará esperar otros resultados para conocer si logra avanzar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.

La definición será en La Bombonera

El equipo de Úbeda afrontará dos partidos decisivos ante su gente, en una recta final donde no tendrá margen de error si quiere seguir en carrera en el máximo torneo continental.

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