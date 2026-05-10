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Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

En Estados Unidos el idioma anglosajón no es un requisito formal, pero sí determinante en la práctica.

A LA ALTURA. Cuatro países del mundo exigen certificaciones que indiquen el nivel de inglés. A LA ALTURA. Cuatro países del mundo exigen certificaciones que indiquen el nivel de inglés.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda exigen certificados de inglés obligatorios para otorgar visas de trabajo y residencia a migrantes internacionales.
  • El requisito busca facilitar la integración laboral y social. En sistemas por puntos, un nivel alto aumenta las chances de aprobación, mientras en EE. UU. es clave aunque no formal.
  • El dominio del idioma se consolida como una variable estratégica y obligatoria para la migración calificada, impactando directamente en el acceso a empleos y estudios superiores.
Resumen generado con IA

Los países que ponen como requisito saber inglés para instalarse, no lo exigen por capricho. Las autoridades lo hacen para garantizar el crecimiento de la nación. Saber el idioma dominante hará que el nivel de integración laboral y social en el destino sea mucho más fluido. En ese contexto, hay un grupo de países donde el requisito ya es explícito y obligatorio: Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda exigen demostrar nivel de inglés mediante certificaciones internacionales para poder aplicar a visas de trabajo, residencia o programas de migración calificada.

En paralelo, existen destinos donde el inglés no es un requisito formal desde el punto de vista migratorio, pero sí funciona como un condicionante determinante en la práctica. En países como Estados Unidos o gran parte de Europa continental, el idioma impacta directamente en la posibilidad de acceder a empleos calificados, integrarse en entornos laborales internacionales o continuar estudios superiores.

Además, en los sistemas migratorios basados en puntos -como los de Australia o Canadá- el nivel de inglés no solo es obligatorio, sino que también puede mejorar significativamente las chances de ser seleccionado. A mayor puntaje en el examen, mayores posibilidades de acceder a visas más competitivas, lo que convierte al idioma en una variable estratégica dentro del proceso. Cada vez más, el inglés se consolida como una condición clave en los procesos migratorios.

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