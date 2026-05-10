Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Los países que ponen como requisito saber inglés para instalarse, no lo exigen por capricho. Las autoridades lo hacen para garantizar el crecimiento de la nación. Saber el idioma dominante hará que el nivel de integración laboral y social en el destino sea mucho más fluido. En ese contexto, hay un grupo de países donde el requisito ya es explícito y obligatorio: Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda exigen demostrar nivel de inglés mediante certificaciones internacionales para poder aplicar a visas de trabajo, residencia o programas de migración calificada.