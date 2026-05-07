Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

No descuidar el método

A pesar de que actualmente irrumpió el acceso con biometría (huella, rostro) o llaves de acceso (passkeys), el día busca combatir los errores más comunes que se cometen al renovar las passwords tradicionales. Por ejemplo, la reutilización de la misma clave para el banco y para una red social poco segura; la simplicidad, el clásico "123456" que sigue liderando las listas de las más usadas o no activar la autenticación de dos pasos.