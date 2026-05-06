La Liga Tucumana de Fútbol pone en marcha un histórico programa de formación integral para juveniles
Con una estructura que incluye psicólogos y nutricionistas, la LTF inicia este jueves la detección de talentos para el seleccionado Sub 11. El proyecto cuenta con el respaldo de Luis Miguel Rodríguez como embajador oficial.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol lanza este jueves un programa de formación integral para juveniles Sub 11 en Yerba Buena, con el fin de profesionalizar y detectar talentos locales.
- Tras dos años de planificación, el proyecto suma psicólogos y nutricionistas bajo la embajaduría del 'Pulga' Rodríguez, extendiendo las visorías hacia el sur y este de Tucumán.
- Esta iniciativa marca un hito federal en la LTF al integrar educación y deporte. Se busca garantizar igualdad de oportunidades y proyectar talentos al fútbol profesional nacional.
La Liga Tucumana de Fútbol (LTF) dio un paso histórico en su estructura de base con la presentación oficial del Programa de Desarrollo Integral de Futbolistas Juveniles. Esta iniciativa no sólo busca la detección de talentos en edades tempranas, sino que propone un modelo de profesionalización que abarca lo deportivo, lo educativo y lo humano en cada rincón de la provincia.
El proyecto, que lleva más de dos años de planificación, tendrá su puntapié inicial este jueves en La Rinconada Camp (acceso al Cedar). Allí, entre las 14 y las 18.30, se llevará a cabo la primera visoría oficial del seleccionado Sub 11 (categoría 2015), donde jugadores de clubes, escuelas y fundaciones afiliadas serán evaluados por el staff técnico de la Liga.
La visión de la dirigencia
El presidente de la LTF, Eduardo Monteros, destacó la importancia de sostener este proceso en el tiempo. “Nuestro objetivo es consolidar una estructura sólida e inclusiva que permita acompañar el crecimiento de los chicos en toda la provincia. Queremos generar igualdad de oportunidades y proyectar a nuestros jugadores al más alto nivel”, aseguró.
El "Pulga" Rodríguez, el embajador de lujo
Uno de los puntos más destacados del programa es la figura de su embajador. Luis Miguel Rodríguez será el encargado de acompañar el desarrollo de las selecciones provinciales. La presencia del ídolo tucumano busca aportar identidad y servir de ejemplo directo para los jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional.
Un abordaje interdisciplinario
A diferencia de procesos anteriores, el programa se sustenta en cuatro pilares: formación deportiva, valores, seguimiento educativo y desarrollo personal. Para ello, la Liga ha conformado un equipo que incluye psicólogos, nutricionistas y kinesiólogos.
Staff Principal:
Coordinación General: Walter Fabián Sánchez.
Coordinadores Regionales: César Ruiz, Alejandro Cion, Enzo Maidana y Esteban Roldán (Capital y Norte); Juan Pablo Lapettina (Interior).
Cuerpos Técnicos: Marcelo Corbalán, Julio López, Omar Nieto, Jorge Gómez, Alberto Segura, Gerónimo Páez, Emiliano Álvarez Tartaglia y Diego Pérez.
Área Interdisciplinaria: Javier Izquierdo, Anahí Rubio Baltasaria, Evangelina Vega (Psicología); Leandro Horaiki (Nutrición) y Gustavo Arce (Kinesiología).
Alcance territorial
Si bien la primera cita es en la zona de Yerba Buena, la Liga confirmó que las visorías se trasladarán en el corto plazo hacia el este y el sur de Tucumán. Bajo el lema “Sumate y sé parte del seleccionado juvenil”, el proyecto busca que ningún talento quede fuera del radar por cuestiones geográficas, consolidando un proceso federal dentro de la propia provincia.
Desde la organización solicitan acordar la asistencia previamente con los miembros del staff. Se recomienda concurrir con botines y la camiseta del club de origen. Durante la jornada se disputarán partidos de 30 minutos.
Teléfonos de contacto: 3813199419 (César Ruiz); 3813650376 (Alejandro Cion); 3815740167 (Esteban Roldán).