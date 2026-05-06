La Liga Tucumana de Fútbol pone en marcha un histórico programa de formación integral para juveniles

La Liga Tucumana de Fútbol (LTF) dio un paso histórico en su estructura de base con la presentación oficial del Programa de Desarrollo Integral de Futbolistas Juveniles. Esta iniciativa no sólo busca la detección de talentos en edades tempranas, sino que propone un modelo de profesionalización que abarca lo deportivo, lo educativo y lo humano en cada rincón de la provincia.