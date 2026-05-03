Liga Tucumana: San Ramón sorprendió y dejó sin invicto a Concepción FC

En una de las actuaciones más sólidas de la jornada, Juventud Unida goleó 4 a 1 a San José, con goles de Damián Pedraza, Carlos Castillo Lapetina, Nicolás Casola, Jonathan Rodríguez, mostrando un ataque muy repartido y efectivo. Mientras que Villa Mitre superó a Experimental por 2 a 0 con goles de Hasan Budeger y Matías Diarte. Talleres de Tafí Viejo venció a Central Norte por 3 a 1. Franco Delgado, Emir Ojeda y Roque Núñez convirtieron para los de Tafí Viejo, mientras que Lautaro Prado lo hizo para el “Cuervo”.