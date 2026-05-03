Liga Tucumana: San Ramón sorprendió y dejó sin invicto a Concepción FC

Resumen para apurados
- San Ramón venció 2-1 a Concepción FC como visitante por la quinta fecha del Grupo F del Torneo Apertura de la Liga Tucumana, quitándole el invicto y alcanzando la punta del grupo.
- Carlos Campos anotó un doblete decisivo en el segundo tiempo para el 'Santo', en una jornada que incluyó la victoria de San Juan en el clásico y la goleada de Alto Verde.
- Con este resultado, San Ramón lidera su zona y se perfila como candidato al título. El torneo continúa mostrando paridad y rendimientos individuales clave en toda la provincia.
Con un doblete de Carlos Campos, uno de los goleadores del Torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol, San Ramón le ganó como visitante a Concepción FC por 2 a 1, por la quinta fecha del Grupo F. Las emociones llegaron en el complemento: el delantero fue determinante para el “Santo”, mientras que para el “Cuervo” volvió a marcar Matías Barboza.
El torneo “Martín Macheta Robles” volvió a ofrecer una jornada intensa, con resultados que movieron posiciones, invictos que llegaron a su fin y rendimientos individuales que se hicieron notar en distintos escenarios.
La paridad fue una constante en varios cruces, aunque también hubo victorias amplias que marcaron diferencias claras.
Uno de los partidos más resonantes se dio en la victoria de Alto Verde por 4 a 0 sobre Santa Rosa, donde apareció una actuación determinante de Nicolás “Pulga” Rodríguez, el sobrino de Luis Miguel, fue el autor de los cuatro goles del encuentro.
En otro de los encuentros destacados, Azucarera Argentina y Ñuñorco empataron 0 a 0, en un partido cerrado y disputado.
En otro duelo, Unión Simoca venció 2 a 1 a La Providencia, con goles de Braian Zenteno y Eduardo Rasguido, mientras que Diego Cocha marcó el descuento.
Por otra parte, el clásico barrial fue para San Juan, que superó 2 a 1 a Social Lastenia como visitante, con tantos de Enzo Silva y Gastón Olmos. Descontó Pedro Décima.
San Martín logró una victoria ajustada por 1 a 0 ante Argentinos del Norte, con el tanto de Leonel Sir.
Además, San Pablo venció 2-1 a Ateneo con goles de Carlos Romero y Andrés Ibañez.
En una de las actuaciones más sólidas de la jornada, Juventud Unida goleó 4 a 1 a San José, con goles de Damián Pedraza, Carlos Castillo Lapetina, Nicolás Casola, Jonathan Rodríguez, mostrando un ataque muy repartido y efectivo. Mientras que Villa Mitre superó a Experimental por 2 a 0 con goles de Hasan Budeger y Matías Diarte. Talleres de Tafí Viejo venció a Central Norte por 3 a 1. Franco Delgado, Emir Ojeda y Roque Núñez convirtieron para los de Tafí Viejo, mientras que Lautaro Prado lo hizo para el “Cuervo”.
Por el interzonal, en Leales, cerró la jornada con una goleada por 5 a 0 sobre All Boys. Luis Caro, Bruno Díaz, Franco Caro, Walter Reston y Ulises Llanos convirtieron para el “Huracán de Leales”, que tuvo una actuación sin fisuras.