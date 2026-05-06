Fórmula 1: la FIA impulsa el regreso de los V8 y reabre el debate sobre el futuro de los motores

Durante años, la Fórmula 1 vendió una idea de futuro silencioso, eficiente y electrificado. Los motores híbridos V6 llegaron en 2014 como una revolución tecnológica alineada con la industria automotriz: menos consumo, más recuperación de energía y una apuesta fuerte por la sustentabilidad. Pero apenas cuatro carreras después del inicio del nuevo reglamento técnico de 2026, el deporte ya empezó a discutir otra vez qué tipo de motor quiere para su futuro. Y la palabra que volvió a aparecer sobre la mesa fue una que parecía enterrada: V8.