El condimento que recomiendan desde Harvard para mejorar la memoria: seguro lo tenés en tu cocina

Resumen para apurados
- La psiquiatra de Harvard Uma Naidoo destaca al romero como aliado clave para la memoria por sus propiedades antioxidantes que protegen el cerebro del deterioro cognitivo actual.
- Esta hierba combate el daño oxidativo y enfermedades como el Alzheimer. Se consume en infusiones o aceites, aunque expertos advierten evitar excesos por riesgos de toxicidad renal.
- Ante la mayor expectativa de vida, el uso de especias funcionales marca una tendencia en salud preventiva. El romero surge como un complemento natural para el bienestar neuronal.
El cuidado de la memoria y la salud cerebral se volvió una de las principales preocupaciones a medida que aumenta la expectativa de vida. En ese contexto, distintos especialistas remarcan que ciertos alimentos y especias pueden contribuir a proteger las funciones cognitivas y reducir el deterioro asociado al envejecimiento.
Entre ellos aparece el romero, una hierba aromática muy utilizada en la cocina y que, según explicó la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, posee propiedades beneficiosas para el cerebro gracias a sus componentes antioxidantes y antiinflamatorios.
Por qué el romero podría ayudar a la memoria
Diversas investigaciones señalaron que el romero puede colaborar en la protección de las células cerebrales frente al daño oxidativo, uno de los procesos relacionados con el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Además, especialistas sostienen que esta planta podría favorecer la concentración y estimular la memoria, incluso a través de la inhalación de su aroma. Algunos estudios observaron mejoras en funciones cognitivas en personas con deterioro leve.
El romero no es la única especia vinculada al cuidado cerebral. También se destacan otras como la cúrcuma, el jengibre, el azafrán y el laurel, que suelen asociarse con efectos positivos sobre la memoria y la salud neuronal.
Más allá de sus beneficios cognitivos, el romero también es valorado por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias. Entre sus posibles efectos se encuentran la reducción de gases y cólicos, el estímulo de la función biliar y la acción antioxidante y antiséptica.
Cómo usar el romero y qué precauciones tener
El romero puede incorporarse de diferentes maneras según el objetivo buscado. Una de las formas más habituales es en infusiones, aunque también se utiliza en aceites, baños o compresas para aliviar dolores musculares y articulares.
En algunos casos se emplea para favorecer la digestión o reducir molestias gastrointestinales. Sin embargo, los especialistas recuerdan que su consumo no reemplaza tratamientos médicos y siempre debe utilizarse como complemento bajo supervisión profesional.
También existen situaciones en las que el romero no es aconsejable, como en personas con cálculos biliares o en quienes presentan ciertas afecciones específicas.
Aunque es poco frecuente, el exceso en el consumo de infusiones de romero podría provocar efectos adversos como espasmos abdominales, vómitos, irritación renal o gastroenteritis. En el caso de los aceites esenciales, el uso excesivo puede resultar tóxico para el sistema nervioso y generar convulsiones.