Secciones
SociedadEstilo de vida

El condimento que recomiendan desde Harvard para mejorar la memoria: seguro lo tenés en tu cocina

Una especialista explica de qué manera debe emplearse en nuestra rutina para lograr sus efectos.

Cuál es el condimento utilizado en nuestras cocinas que combate los problemas de memoria, según Harvard Cuál es el condimento utilizado en nuestras cocinas que combate los problemas de memoria, según Harvard (Minerva Foods)
Por Mercedes Mosca Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La psiquiatra de Harvard Uma Naidoo destaca al romero como aliado clave para la memoria por sus propiedades antioxidantes que protegen el cerebro del deterioro cognitivo actual.
  • Esta hierba combate el daño oxidativo y enfermedades como el Alzheimer. Se consume en infusiones o aceites, aunque expertos advierten evitar excesos por riesgos de toxicidad renal.
  • Ante la mayor expectativa de vida, el uso de especias funcionales marca una tendencia en salud preventiva. El romero surge como un complemento natural para el bienestar neuronal.
Resumen generado con IA

El cuidado de la memoria y la salud cerebral se volvió una de las principales preocupaciones a medida que aumenta la expectativa de vida. En ese contexto, distintos especialistas remarcan que ciertos alimentos y especias pueden contribuir a proteger las funciones cognitivas y reducir el deterioro asociado al envejecimiento.

¿A qué edad empieza la pérdida de memoria? El dato que reveló un estudio sobre el deterioro cognitivo

¿A qué edad empieza la pérdida de memoria? El dato que reveló un estudio sobre el deterioro cognitivo

Entre ellos aparece el romero, una hierba aromática muy utilizada en la cocina y que, según explicó la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, posee propiedades beneficiosas para el cerebro gracias a sus componentes antioxidantes y antiinflamatorios.

Por qué el romero podría ayudar a la memoria

Diversas investigaciones señalaron que el romero puede colaborar en la protección de las células cerebrales frente al daño oxidativo, uno de los procesos relacionados con el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Entre sus aportes, el romero previene trastornos cognitivos asociados con el envejecimiento. Entre sus aportes, el romero previene trastornos cognitivos asociados con el envejecimiento. (Pixabay)

Además, especialistas sostienen que esta planta podría favorecer la concentración y estimular la memoria, incluso a través de la inhalación de su aroma. Algunos estudios observaron mejoras en funciones cognitivas en personas con deterioro leve.

El romero no es la única especia vinculada al cuidado cerebral. También se destacan otras como la cúrcuma, el jengibre, el azafrán y el laurel, que suelen asociarse con efectos positivos sobre la memoria y la salud neuronal.

Más allá de sus beneficios cognitivos, el romero también es valorado por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias. Entre sus posibles efectos se encuentran la reducción de gases y cólicos, el estímulo de la función biliar y la acción antioxidante y antiséptica.

Cómo usar el romero y qué precauciones tener

El romero puede incorporarse de diferentes maneras según el objetivo buscado. Una de las formas más habituales es en infusiones, aunque también se utiliza en aceites, baños o compresas para aliviar dolores musculares y articulares.

En algunos casos se emplea para favorecer la digestión o reducir molestias gastrointestinales. Sin embargo, los especialistas recuerdan que su consumo no reemplaza tratamientos médicos y siempre debe utilizarse como complemento bajo supervisión profesional.

También existen situaciones en las que el romero no es aconsejable, como en personas con cálculos biliares o en quienes presentan ciertas afecciones específicas.

Aunque es poco frecuente, el exceso en el consumo de infusiones de romero podría provocar efectos adversos como espasmos abdominales, vómitos, irritación renal o gastroenteritis. En el caso de los aceites esenciales, el uso excesivo puede resultar tóxico para el sistema nervioso y generar convulsiones.

Temas Universidad de Harvard
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune
1

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru
2

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo
3

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026
4

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
5

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
4

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo
5

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Más Noticias
¿Qué es, cómo se transmite y cómo se detecta el hantavirus?

¿Qué es, cómo se transmite y cómo se detecta el hantavirus?

Así estafan a usuarios de Shein y Temu en Argentina: cómo evitar caer en el fraude

Así estafan a usuarios de Shein y Temu en Argentina: cómo evitar caer en el fraude

Accidente de Cinzia en Gran Hermano: aseguran que su novio desató un escándalo

Accidente de Cinzia en Gran Hermano: aseguran que su novio desató un escándalo

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Comentarios