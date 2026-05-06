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Otorgaron arresto domiciliario a la acusada por el ataque con agua hirviendo en un partido de hockey

La Justicia morigeró la medida dispuesta contra Florencia Rosario Ortiz, imputada por la violenta agresión.

MARÍA TERESA MIRANDA. La mujer fue atacada el viernes a la noche por la ex de su pareja durante un encuentro de hockey infantil. MARÍA TERESA MIRANDA. La mujer fue atacada el viernes a la noche por la ex de su pareja durante un encuentro de hockey infantil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia tucumana otorgó arresto domiciliario a Florencia Ortiz, acusada de atacar con agua hirviendo a una mujer durante un partido de hockey el 10 de abril en la capital.
  • El ataque ocurrió en el Club Universitario tras violar una perimetral. La imputada, asistida por una cómplice, causó quemaduras graves que inhabilitaron a la víctima por un mes.
  • La medida regirá por 35 días bajo controles policiales. Se mantiene la prohibición de contacto para proteger a la damnificada mientras avanza la causa por lesiones graves.
Resumen generado con IA

La Justicia resolvió este miércoles otorgar arresto domiciliario a Florencia Rosario Ortiz, acusada de haber atacado con agua hirviendo a una mujer durante un partido de hockey femenino. La imputada, que se encontraba bajo prisión preventiva, deberá permanecer 35 días en su domicilio bajo un régimen de controles policiales sorpresivos para verificar su permanencia y evitar una posible fuga o interferencias en la causa.

La decisión fue adoptada en una audiencia realizada este 6 de mayo, luego de que la Fiscalía considerara que el riesgo de entorpecimiento de la investigación disminuyó. No obstante, Ortiz tiene prohibido realizar actos intimidatorios contra la víctima y su entorno familiar.

En tanto, Carolina Ortiz, señalada en la causa como partícipe del ataque al haber sujetado a la víctima para impedir que se defendiera, continúa en libertad, aunque bajo estrictas reglas de conducta. Entre las medidas impuestas, pesa sobre ella la prohibición absoluta de acercarse a la damnificada.

Según la investigación de la Unidad Fiscal Criminal I, el episodio ocurrió el 10 de abril en la sede del club Universitario, ubicada en calle Ingeniero Farías y Lavalle, y se desarrolló en tres momentos.

El primero tuvo lugar cerca de las 20.20, cuando Florencia Ortiz increpó a un hombre identificado como Lucas Pontoni, incumpliendo una orden judicial de restricción de acercamiento vigente desde 2025.

Minutos después se produjo el ataque central. Mientras se disputaba un partido de novena división, Ortiz se abalanzó sobre María Teresa Miranda, le quitó un termo con agua hirviendo y, con la presunta colaboración de Carolina Ortiz -quien habría sujetado a la víctima del cabello-, le arrojó el contenido en el rostro. Como consecuencia, la mujer sufrió quemaduras de gravedad que la dejaron imposibilitada de realizar sus tareas habituales por más de 30 días.

De acuerdo con la causa, tras la agresión física se produjo un nuevo episodio de intimidación. La imputada habría enviado al día siguiente un mensaje a la hermana de la víctima a través del celular con una advertencia: “Aguantá los trapos, nada después”.

Con la nueva resolución judicial, la investigación continúa mientras se mantienen las medidas de restricción para resguardar a la víctima y a los testigos del caso.

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