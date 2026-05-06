Otorgaron arresto domiciliario a la acusada por el ataque con agua hirviendo en un partido de hockey

Minutos después se produjo el ataque central. Mientras se disputaba un partido de novena división, Ortiz se abalanzó sobre María Teresa Miranda, le quitó un termo con agua hirviendo y, con la presunta colaboración de Carolina Ortiz -quien habría sujetado a la víctima del cabello-, le arrojó el contenido en el rostro. Como consecuencia, la mujer sufrió quemaduras de gravedad que la dejaron imposibilitada de realizar sus tareas habituales por más de 30 días.