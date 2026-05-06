Secciones
SociedadActualidad

Receta de Jimena Monteverde para una pizza de arroz sin harinas integrales

La cocinera cautiva a su audiencia diariamente apoyada en una personalidad encantadora y un gran sentido del humor que la vuelven única en su rubro.

Receta de Jimena Monteverde para una pizza de arroz sin harinas integrales Pizza de arroz
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jimena Monteverde presentó recientemente una receta de pizza de arroz sin harina en sus redes sociales, ofreciendo una alternativa saludable y práctica para todos sus seguidores.
  • La chef de Canal Trece utiliza arroz cocido, huevo y queso para crear una base firme que se hornea 20 minutos, evitando el uso de harinas tradicionales en una preparación rápida.
  • Esta propuesta refuerza la tendencia de alimentación saludable y económica en Argentina, consolidando a Monteverde como referente en soluciones culinarias aptas para celíacos.
Resumen generado con IA

Jimena Monteverde se consolida desde hace años como una de las figuras más queridas del espectáculo, gracias a un programa en la pantalla de Canal Trece que lidera las preferencias de los televidentes. La cocinera cautiva a su audiencia diariamente apoyada en una personalidad encantadora y un gran sentido del humor que la vuelven única en su rubro.

El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

Su brillo se extiende más allá de la pantalla chica hasta alcanzar las redes sociales, espacio donde revela cada día sus mejores secretos culinarios. Desde estas plataformas, la experta presenta las recetas más prácticas de la web, sorprendiendo recientemente a los internautas con una propuesta totalmente innovadora y distinta a todo lo conocido.

Receta de pizza de arroz sin harina integral

Ingredientes
– 2 tazas de arroz cocido
– 1 huevo
– 2 cdas de queso rallado
– Puré de tomates
– Orégano
– Sal y pimienta
– Un chorrito de aceite de oliva
– Muzzarella o queso cremoso
– Tomates en rodajas y albahaca (opcional)

Procedimiento

Para comenzar, mezclá el arroz previamente cocido con el huevo y los condimentos seleccionados hasta lograr una consistencia uniforme. Una vez lista la preparación, extendela sobre una placa apenas aceitada y cocinala en horno fuerte durante unos 20 minutos para que tome cuerpo y firmeza.

Cumplido ese tiempo, retirá la placa del calor, da vuelta la base con cuidado y armá la pizza cubriéndola con salsa, queso y los ingredientes que prefieras. Finalmente, regresá la fuente al horno hasta que el queso gratine por completo, ¡y ya queda lista para disfrutar!

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune
1

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru
2

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo
3

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026
4

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
5

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
4

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo
5

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Más Noticias
El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

Hantavirus en un crucero: evacuaron a tres pacientes y confirmaron una peligrosa cepa con contagio entre humanos

Hantavirus en un crucero: evacuaron a tres pacientes y confirmaron una peligrosa cepa con contagio entre humanos

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Comentarios