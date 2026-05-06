Receta de Jimena Monteverde para una pizza de arroz sin harinas integrales

Resumen para apurados
- Jimena Monteverde presentó recientemente una receta de pizza de arroz sin harina en sus redes sociales, ofreciendo una alternativa saludable y práctica para todos sus seguidores.
- La chef de Canal Trece utiliza arroz cocido, huevo y queso para crear una base firme que se hornea 20 minutos, evitando el uso de harinas tradicionales en una preparación rápida.
- Esta propuesta refuerza la tendencia de alimentación saludable y económica en Argentina, consolidando a Monteverde como referente en soluciones culinarias aptas para celíacos.
Jimena Monteverde se consolida desde hace años como una de las figuras más queridas del espectáculo, gracias a un programa en la pantalla de Canal Trece que lidera las preferencias de los televidentes. La cocinera cautiva a su audiencia diariamente apoyada en una personalidad encantadora y un gran sentido del humor que la vuelven única en su rubro.
Su brillo se extiende más allá de la pantalla chica hasta alcanzar las redes sociales, espacio donde revela cada día sus mejores secretos culinarios. Desde estas plataformas, la experta presenta las recetas más prácticas de la web, sorprendiendo recientemente a los internautas con una propuesta totalmente innovadora y distinta a todo lo conocido.
Receta de pizza de arroz sin harina integral
Ingredientes
– 2 tazas de arroz cocido
– 1 huevo
– 2 cdas de queso rallado
– Puré de tomates
– Orégano
– Sal y pimienta
– Un chorrito de aceite de oliva
– Muzzarella o queso cremoso
– Tomates en rodajas y albahaca (opcional)
Procedimiento
Para comenzar, mezclá el arroz previamente cocido con el huevo y los condimentos seleccionados hasta lograr una consistencia uniforme. Una vez lista la preparación, extendela sobre una placa apenas aceitada y cocinala en horno fuerte durante unos 20 minutos para que tome cuerpo y firmeza.
Cumplido ese tiempo, retirá la placa del calor, da vuelta la base con cuidado y armá la pizza cubriéndola con salsa, queso y los ingredientes que prefieras. Finalmente, regresá la fuente al horno hasta que el queso gratine por completo, ¡y ya queda lista para disfrutar!