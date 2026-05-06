Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata contra Adorni al considerar que no existe un “riesgo real o grave” que justifique una medida de esa magnitud en esta etapa del proceso. De ese modo, desestimó la solicitud presentada por la diputada Marcela Pagano, al entender que no se verifican causales como peligro de fuga o entorpecimiento concreto de la investigación, consignó el diario "Ámbito".