Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Resumen para apurados
- Un testigo ratificó ante la Justicia un pago extra de U$S65.000, no declarado en la escritura, por la compra de un departamento del jefe de Gabinete Manuel Adorni en Caballito.
- El hijastro de una prestamista declaró que el monto sigue pendiente. La fiscalía investiga un esquema de financiamiento privado y posibles acuerdos paralelos no registrados.
- La fiscalía peritará celulares para detectar presiones a testigos. Aunque se rechazó la detención de Adorni, la causa avanza sobre presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito.
La causa que investiga la adquisición de un departamento en Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo testimonio que pone el foco en un supuesto pago adicional por fuera de la escritura.
Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que financiaron la operación, declaró como testigo durante más de una hora y aseguró que la compraventa incluyó un monto extra de U$S65.000 que, según afirmó, aún no habría sido abonado.
De acuerdo con su testimonio, ese pago formaba parte del acuerdo original de la operación y permanece pendiente, por lo que sostuvo que el funcionario mantiene esa deuda. Sus dichos coincidieron con lo señalado previamente por Pablo Martín Feijóo, hijo de otra de las prestamistas, quien había indicado que ese monto adicional fue pactado para cubrir gastos vinculados a la compra.
Feijóo también había relatado que Adorni manifestó disponer de U$S30.000, lo que derivó en un esquema de financiamiento basado en una hipoteca por U$S200.000 otorgada por su madre y por la madre de Miano.
Con estos elementos, la fiscalía busca establecer si existieron acuerdos paralelos a los registrados formalmente o mecanismos de pago no declarados, en una operación que ya despertó interrogantes sobre su transparencia.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata contra Adorni al considerar que no existe un “riesgo real o grave” que justifique una medida de esa magnitud en esta etapa del proceso. De ese modo, desestimó la solicitud presentada por la diputada Marcela Pagano, al entender que no se verifican causales como peligro de fuga o entorpecimiento concreto de la investigación, consignó el diario "Ámbito".
No obstante, la fiscalía dejó abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas cautelares, entre ellas una eventual restricción de contacto con determinados testigos.
Mientras tanto, la Justicia ordenó peritar el celular del contratista Matías Tabar, quien declaró esta semana, para verificar un supuesto intercambio de mensajes que habría mantenido con Adorni y con su esposa, Bettina Angeletti.
El pedido de detención impulsado por Pagano se basó en la presunta presión ejercida sobre Tabar antes de su declaración testimonial, en el marco de la denuncia por enriquecimiento ilícito. La legisladora sostuvo que podría configurarse un intento de entorpecer la causa, argumento que presentó ante el juez Ariel Lijo para solicitar una medida excepcional contra el funcionario.