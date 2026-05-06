La Justicia complicó a Claudio Tapia en la causa por impuestos de la AFA y ahora busca revertir la decisión

Resumen para apurados
- El presidente de la AFA, Claudio Tapia, solicitó a la Justicia revisar la anulación de su apelación en la causa por presunta evasión impositiva de $19.300 millones en Buenos Aires.
- El proceso surge tras el procesamiento de la cúpula de la AFA por apropiación indebida de aportes. La Cámara declaró desierto el recurso por una falta de presentación en término.
- Si la Cámara confirma los procesamientos, los directivos podrían ir a juicio oral. La defensa sostiene que la deuda se regularizó antes de la denuncia penal impulsada por el fisco.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, solicitó que la Cámara en lo Penal Económico revise la decisión que dejó sin efecto su apelación en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al pago de impuestos y aportes previsionales.
De acuerdo con información publicada por el diario Clarín, la defensa de Tapia presentó un escrito en el que cuestionó la resolución del tribunal y sostuvo que se aplicó un “exceso de rigor formal” que afecta el derecho de defensa del titular de la AFA.
La causa tiene origen en el procesamiento dictado a fines de marzo por el juez Diego Amarante contra Tapia y otros dirigentes de la entidad, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, el ex secretario general Víctor Blanco, el actual secretario Cristian Malaspina y el gerente general Gustavo Lorenzo.
Todos fueron acusados por apropiación indebida agravada de tributos y recursos de la seguridad social, en una investigación relacionada con pagos que la AFA habría realizado fuera de término por una suma cercana a los $19.300 millones.
Tras los procesamientos, las defensas apelaron la decisión. La Cámara había convocado inicialmente a una audiencia para el 24 de abril, aunque luego fijó una nueva fecha para el 5 de mayo a pedido de algunas de las partes.
Sin embargo, el tribunal (integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio) entendió que la reprogramación sólo alcanzaba a quienes la habían solicitado expresamente. Como la defensa de Tapia no realizó ese pedido, la Cámara declaró “desierto” su recurso de apelación, tanto en representación del dirigente como de la propia AFA.
Eso implica que, en principio, los argumentos de Tapia no serían analizados al momento de resolver el expediente. No obstante, la situación no significa una confirmación automática del procesamiento, ya que el tribunal sí evaluará las apelaciones presentadas por otros imputados cuyas defensas sostienen planteos similares.
En su presentación, el abogado Luis Charró argumentó que interpretó que la nueva fecha fijada por la Cámara comprendía a todas las partes involucradas y no únicamente a quienes habían solicitado la postergación.
Además, sostuvo que permitir la presentación tardía del recurso no generaría un privilegio procesal, dado que el expediente todavía no ingresó en etapa de resolución definitiva.
¿Qué decisión tomará la Cámara?
La Cámara deberá definir ahora si acepta revisar la apelación de Tapia o si mantiene firme la decisión de excluir sus argumentos del análisis.
El desenlace del expediente será determinante para el futuro judicial de los dirigentes. Si la Cámara confirma los procesamientos, todos podrían quedar en condiciones de ser enviados a juicio oral.
Las defensas sostienen que no existió delito porque había normativas vigentes que suspendían ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles y remarcan que la deuda fue regularizada con intereses antes de que la ARCA impulsara la denuncia penal.
Por otra parte, el fiscal de Cámara, Gabriel Pérez Barberá, solicitó que los procesamientos sean agravados, al considerar que también deberían incluirse fondos correspondientes a derechos de publicidad destinados a los clubes.