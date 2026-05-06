La Justicia complicó a Claudio Tapia en la causa por impuestos de la AFA y ahora busca revertir la decisión

Sin embargo, el tribunal (integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio) entendió que la reprogramación sólo alcanzaba a quienes la habían solicitado expresamente. Como la defensa de Tapia no realizó ese pedido, la Cámara declaró “desierto” su recurso de apelación, tanto en representación del dirigente como de la propia AFA.