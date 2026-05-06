Empezó a jugar de niño, usa el golf para luchar contra el alcoholismo y sueña con dejar su huella en el Abierto del Norte

Minutos antes de iniciar su recorrido por los 18 hoyos de la cancha de Alpa Sumaj, en una jornada soleada y cargada de desafíos por la 59° edición del Abierto del Norte, Tomás Lobo Peña respiraba hondo y miraba el paisaje como quien encuentra refugio. Entre jugadores profesionales, aficionados y el movimiento típico de uno de los torneos más importantes del país, el tucumano no solo se preparaba para competir: también se disponía a reencontrarse con una parte fundamental de su vida.