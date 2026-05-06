Vuelven los Rolling Stones: la banda británica anunció su nuevo álbum "Foreign Tongues"

Un puente entre generaciones

Este martes, el grupo ofreció un primer vistazo de la obra inédita durante un evento de presentación en Brooklyn, que contó con la conducción de Conan O’Brien. Fue el escenario perfecto para confirmar que la mística sigue intacta: el sucesor de Hackney Diamonds no es solo un conjunto de temas originales, sino un puente entre el pasado y el presente. Además de la esperada colaboración con McCartney —sellando esa histórica y amistosa rivalidad con los Beatles—, el disco incluirá las participaciones de Robert Smith y Steve Winwood. Sin embargo, el momento más emotivo llegará con los tracks que conservan la batería del inolvidable Charlie Watts, cuyo pulso volverá a latir en este contenido.