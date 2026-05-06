Vuelven los Rolling Stones: la banda británica anunció su nuevo álbum "Foreign Tongues"

Resumen para apurados
- The Rolling Stones presentaron en Brooklyn su nuevo álbum 'Foreign Tongues', que saldrá el 10 de mayo. La banda británica ratifica así su vigencia tras 64 años de trayectoria rockera.
- Grabado en Londres, el disco incluye colaboraciones de Paul McCartney y Robert Smith, además de temas con Charlie Watts. Fue promocionado mediante una misteriosa campaña digital.
- La obra une generaciones y leyendas del rock, reafirmando la relevancia de la banda en la industria. El estreno del LP marca un nuevo hito histórico en su exitosa carrera global.
Pasaron 64 años desde que un grupo de músicos británicos transformó la manera en que el rock n' roll era producido y disfrutado por la cultura popular. Transcurrieron los eventos históricos, surgieron nuevos géneros y desaparecieron bandas, pero los Stones no se borraron ni de la memoria colectiva ni de los rankings de éxitos. Así es como, tras seis décadas, ratifican su vigencia con el anuncio de su reciente álbum: “Foreign Tongues”.
Los “chicos malos” de los años 60 volvieron a los estudios e incluso se juntaron con los “chicos buenos”: Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood para concluir su placa número 25. Este material, que tendrá su estreno el próximo 10 de mayo, es el sucesor de “Hackney Diamonds” (2023). El flamante trabajo contará con la participación de Paul McCartney, quien fue integrante de la agrupación “rival” —aunque siempre llevaron una buena relación— de la época, la contraparte “amigable” de los Stones.
Un puente entre generaciones
Este martes, el grupo ofreció un primer vistazo de la obra inédita durante un evento de presentación en Brooklyn, que contó con la conducción de Conan O’Brien. Fue el escenario perfecto para confirmar que la mística sigue intacta: el sucesor de Hackney Diamonds no es solo un conjunto de temas originales, sino un puente entre el pasado y el presente. Además de la esperada colaboración con McCartney —sellando esa histórica y amistosa rivalidad con los Beatles—, el disco incluirá las participaciones de Robert Smith y Steve Winwood. Sin embargo, el momento más emotivo llegará con los tracks que conservan la batería del inolvidable Charlie Watts, cuyo pulso volverá a latir en este contenido.
El camino hacia este anuncio estuvo plagado de misterios, una estrategia que sus Satánicas Majestades manejan a la perfección para capturar la atención de las audiencias jóvenes en plataformas digitales. Semanas atrás, Londres amaneció empapelada con carteles de "The Cockroaches", el viejo seudónimo que la formación utilizaba en los años 70 para realizar shows secretos. Bajo ese nombre lanzaron el sencillo promocional "Rough and Twisted", una pieza de colección en vinilo que encendió las alarmas de los fanáticos y confirmó que algo grande se estaba gestando en los estudios londinenses.
Un álbum hecho en tiempo récord
“Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Fuimos lo más rápido que pudimos”, confesó Mick Jagger, dejando claro que el motor de la banda no conoce de pausas. Por su parte, Keith Richards destacó la importancia de haber vuelto a registrar canciones en su tierra natal: “Fue genial sentir ese ambiente londinense a nuestro alrededor. Para mí, lo importante es disfrutarlo”, señaló el guitarrista, subrayando que la esencia de los Stones permanece anclada en sus raíces.
Aunque el aviso despertó la ilusión de una nueva gira, por ahora los seguidores deberán conformarse con el lanzamiento en plataformas y formatos físicos. Tras la cancelación de los planes para recorrer Europa este año, el foco está puesto exclusivamente en la salida del LP. La cita definitiva con la historia será el próximo 10 de julio.