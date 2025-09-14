Tucumán vibró con el festival Norte Rock y sus 15.000 almas rockeras

Babasónicos hace cantar a todas las generaciones

Cuando el cielo ya se había oscurecido, a las 20 horas llegó uno de los momentos más esperados: Babasónicos pisó por primera vez el escenario del Norte Rock. La icónica banda de rock alternativo, con más de tres décadas de trayectoria, reunió frente a sí a público de todas las edades. Se veían padres cuarentones cantando a la par de sus hijos adolescentes, unidos por canciones que marcaron épocas.