Doble bono de $120.000 para empleados de comercio en mayo: ¿quiénes cobran?

Este beneficio rige para todas las categorías del convenio 130/75 y conservará su carácter no remunerativo hasta el cierre de junio. A partir de julio de 2026, la totalidad de estos fondos se integrará al salario básico, generando un incremento en el cálculo de ítems adicionales como el presentismo, la antigüedad y el aguinaldo. Esta transición representa una mejora estructural en la remuneración de los trabajadores al finalizar el semestre.