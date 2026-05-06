Doble bono de $120.000 para empleados de comercio en mayo: ¿quiénes cobran?

Resumen para apurados
- En mayo, empleados de comercio en Argentina cobran un bono doble de $120.000 y un aumento del 1,5%, según lo acordado por FAECyS para compensar el desfasaje económico actual.
- La suma incluye $100.000 fijos y $20.000 de refuerzo no remunerativo, proporcionales a la jornada. Rige para todas las categorías del convenio 130/75 con escalas hasta $1.281.167.
- Los montos se integrarán al básico en julio de 2026, impactando en aguinaldo y antigüedad. El gremio y las cámaras volverán a reunirse en junio para evaluar la inflación acumulada.
Comprender la estructura salarial de mayo resulta esencial para interpretar correctamente el recibo de haberes. El aumento del 1,5% fijado para este periodo constituye solo una fracción del total, ya que la cifra final depende de la suma de montos fijos previos y un refuerzo adicional.
Esta integración de componentes determina el monto definitivo que las empresas depositarán en las cuentas bancarias próximamente. Identificar cada ítem permite despejar dudas sobre el pago efectivo y asegura que el trabajador reconozca todos los ajustes aplicados al cierre del mes.
Cómo se compone el bono doble de mayo para empleados del comercio
El sistema de doble bono implementado en esta etapa consiste en dos tramos no remunerativos que alcanzan un total de $120.000. Esta cifra surge de sostener la suma fija de $100.000 acordada previamente, a la cual se suma un refuerzo extraordinario de $20.000 para mitigar el desfasaje económico actual. Cabe aclarar que el pago se realiza de manera proporcional a la carga horaria, afectando el monto final según la jornada de cada empleado.
Este beneficio rige para todas las categorías del convenio 130/75 y conservará su carácter no remunerativo hasta el cierre de junio. A partir de julio de 2026, la totalidad de estos fondos se integrará al salario básico, generando un incremento en el cálculo de ítems adicionales como el presentismo, la antigüedad y el aguinaldo. Esta transición representa una mejora estructural en la remuneración de los trabajadores al finalizar el semestre.
Escalas confirmadas para el sector de categorías y montos
A continuación, se detallan las nuevas escalas salariales de referencia para mayo de 2026, las cuales incluyen el incremento del 1,5% y las sumas fijas correspondientes:
- Personal de Maestranza: Los montos oscilan entre $1.216.248 para la categoría A y $1.230.495 para la categoría C.
- Personal Administrativo: El escalafón inicial (Categoría A) percibe $1.228.122, mientras que la categoría F alcanza los $1.281.167.
- Cajeros: El personal inicial de esta área cuenta con un haber de $1.232.079.
- Personal de Ventas: Los salarios inician en $1.232.079 (Categoría A) y llegan hasta los $1.281.167 en la jerarquía más alta (Categoría D).
- Consideraciones adicionales: Estas cifras representan valores brutos sujetos a variaciones por adicionales de zona o "fallo de caja".
- Próximas negociaciones: El gremio FAECyS y las cámaras empresarias prevén una nueva reunión en junio para evaluar la inflación acumulada y dar continuidad a las actualizaciones escalonadas antes de integrar los bonos al salario básico.