Sur Finanzas y AFA: Vallejo está cada vez más comprometido y el juez amenaza con detenerlo

La decisión llegó después de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA solicitaran la detención del financista tras su ausencia en la primera citación. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada luego de una presentación realizada por la defensa de Vallejo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, quien cuestionó la competencia del juzgado y el encuadre de la investigación.