Sur Finanzas y AFA: Vallejo está cada vez más comprometido y el juez amenaza con detenerlo

Resumen para apurados
- El juez Armella citó al financista Ariel Vallejo para el 26 de mayo bajo amenaza de detención, en el marco de una causa por lavado de dinero vinculada a la AFA y Sur Finanzas.
- La Justicia investiga maniobras por $818.000 millones y préstamos sospechosos a clubes. La ARCA solicitó la captura de Vallejo tras su ausencia en la primera audiencia citada.
- Este proceso podría revelar una compleja estructura de evasión y fondos ilegales en el fútbol local, impactando directamente en la gestión de Claudio Tapia y diversos clubes.
La causa judicial que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al fútbol argentino sumó un nuevo episodio: el juez federal Luis Armella volvió a citar a declaración indagatoria a Ariel Vallejo, empresario financiero cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Según informó el diario La Nación, Vallejo deberá presentarse el 26 de mayo, luego de no haber concurrido a la audiencia prevista inicialmente esta semana. También fue convocada su madre, Graciela Vallejo.
La decisión llegó después de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA solicitaran la detención del financista tras su ausencia en la primera citación. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada luego de una presentación realizada por la defensa de Vallejo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, quien cuestionó la competencia del juzgado y el encuadre de la investigación.
En la resolución, Armella advirtió que tanto Vallejo como su madre deberán comparecer bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía y enfrentar una orden de detención.
El expediente investiga una supuesta estructura destinada al lavado de dinero y a operaciones financieras ilegales mediante sociedades vinculadas al grupo Sur Finanzas, empresa que tuvo fuerte presencia en el fútbol argentino a través de acuerdos comerciales y sponsoreos con clubes y con la propia AFA.
Las causas que explican por qué Vallejo está bajo la lupa de la Justicia
Para la Justicia, Vallejo sería el principal responsable de una organización que habría realizado maniobras económicas irregulares mediante préstamos, descuentos de cheques y contratos de sponsoreo considerados sospechosos.
En el marco de la investigación ya se realizaron allanamientos en sedes de Sur Finanzas, clubes de fútbol y propiedades relacionadas con las operaciones bajo análisis. Además de Vallejo y su madre, fueron citadas otras 15 personas, entre ellas colaboradoras cercanas y representantes de distintas sociedades vinculadas al empresario.
La causa se inició a partir de una denuncia relacionada con ex dirigentes de Banfield, aunque luego tomó mayor dimensión tras una presentación de la ARCA, que advirtió movimientos millonarios a través de empresas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real.
De acuerdo con la investigación, mediante la plataforma “Sur Finanzas PSP” se habrían realizado transferencias por más de $818.000 millones, incluyendo operaciones atribuidas a monotributistas y personas sin respaldo financiero suficiente.
Entre los clubes alcanzados por las operaciones aparecen instituciones de Primera División y del ascenso. Uno de los casos señalados es el de San Lorenzo, que habría cedido derechos de televisión como garantía de préstamos otorgados por la financiera.
La resolución judicial también menciona presuntas irregularidades impositivas y previsionales vinculadas a empresas controladas por Vallejo. Entre ellas, la retención indebida de aportes correspondientes a empleados de Sur Finanzas por más de $46 millones.
El expediente además profundiza sobre la red de sociedades vinculadas al financista, entre ellas casas de cambio y firmas de inversión, que según la Justicia habrían sido utilizadas para generar “capas de opacidad” y dificultar el seguimiento del dinero.
En paralelo, el Banco Central aplicó recientemente una multa millonaria a una de las firmas ligadas a Vallejo por presuntas maniobras con dólares en el mercado informal, en una operatoria bajo sospecha por más de U$S25 millones.