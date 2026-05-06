La molestia de Claudio Úbeda por la expulsión de Ascacíbar en Boca: “Son cosas que hay que evitar”

Resumen para apurados
- Claudio Úbeda, DT de Boca, lamentó la derrota ante Barcelona en Guayaquil por Copa Libertadores, señalando que las expulsiones de Ascacíbar y Céliz condicionaron el resultado.
- El encuentro fue afectado por el mal estado del campo tras la lluvia. Úbeda enfatizó que la falta de eficacia y jugar en inferioridad numérica impidieron revertir el marcador.
- Pese a la caída, el DT confía en la localía en La Bombonera para los próximos cruces. El equipo deberá mejorar la disciplina para avanzar en la Libertadores y el torneo local.
Claudio Úbeda expresó su molestia luego de la derrota de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y reconoció que las expulsiones terminaron condicionando el desarrollo del partido en Guayaquil.
“Cuando generamos situaciones y no podemos convertir, obviamente nos da bronca por no poder concretar. Más allá de las dificultades del campo de juego y las expulsiones, creo que tuvimos chances para convertir”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.
El DT también se refirió al estado del terreno tras la intensa lluvia y remarcó que el equipo ya esperaba un partido complicado desde ese aspecto. “Sabíamos de antemano que la cancha no iba a estar buena. Había mucha agua y no se podía jugar por lo bajo”, sostuvo.
Consultado por las tarjetas rojas, Úbeda dejó clara su postura. “No tengo reproches con las expulsiones de Ascacíbar y Céliz. Por nuestro lado, son cosas que hay que evitar. Si hubiéramos tenido los once jugadores en el campo, el resultado era otro”, afirmó.
Lo que viene para Boca
“Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha. Sabemos lo que implica jugar los dos partidos en La Bombonera”, cerró el entrenador, pensando en los próximos compromisos por Libertadores y Torneo Apertura.