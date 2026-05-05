El Rompecabezas de Federico van Mameren: la libertad de expresión y la resolución del caso Lebbos

Y añadió: "Es curioso el comportamiento que tuvo la justicia tucumana en todo este proceso que ya lleva décadas sin poder resolver. Condenó a varios actores de la vida pública, condenó a ministros por encubrimiento y nunca supo qué encubrían porque nunca supo quién es el asesino. Condenó por encubrimiento a policías sin saber quién era el asesino. ¿Quién es Soto? ¿Por qué es tan importante este hombre? ¿O Kaleñuk? Quiénes son que todo un aparato político y toda una justicia se puso a disposición de ellos para no enjuiciarlos. Todavía no sabemos si son inocentes o culpables, pero hubo un andamiaje político a sus pies, policía a sus pies, ministros a sus pies y un gobernador preocupado por el futuro de ellos".