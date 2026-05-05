El Rompecabezas de Federico van Mameren: la libertad de expresión y la resolución del caso Lebbos
Resumen para apurados
- Federico van Mameren analizó en Tucumán el cierre del juicio contra César Soto por el crimen de Paulina Lebbos, vinculando el caso con el valor de la libertad de expresión.
- El proceso judicial lleva décadas marcado por condenas a ministros y policías por encubrimiento, pese a que hasta hoy se desconoce la identidad del autor material del asesinato.
- La resolución del caso representa un hito para la justicia tucumana y expone el andamiaje político que protegió a los sospechosos, reafirmando la importancia del periodismo crítico.
"El domingo 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión, un día más para pensar en esto que nos tiene a nosotros, tal vez los periodistas, un poco preocupados sobre la necesidad de que la libertad de expresión siga siendo un valor en ejercicio de la vida cotidiana", planteó Federico van Mameren al abrir su Rompecabezas.
Recordó, en ese sentido, el 13 de diciembre de 1979, cuando un periodista, José Ignacio López, se atrevió a preguntarle a Jorge Rafael Videla por los desaparecidos. "La pregunta es la herramienta más maravillosa que puede tener un periodista", remarcó, y compartió el video de ese momento. "Gracias Nacho por esa pregunta que deja en claro toda una realidad de la vida argentina", agregó luego.
En otro tramo, Van Mameren se refirió al caso Lebbos, que este miércoles tendrá sentencia. "Va a ser un día muy especial para la justicia tucumana, porque cuando vos estés empezando tu día es muy posible que empiece a terminar una parte de una historia muy triste que tuvimos los tucumanos, como fue el asesinato de Paulina Lebbos. Mañana será declarado inocente o culpable César Soto, que fue la persona que por última vez estuvo con Paulina con vida".
Y añadió: "Es curioso el comportamiento que tuvo la justicia tucumana en todo este proceso que ya lleva décadas sin poder resolver. Condenó a varios actores de la vida pública, condenó a ministros por encubrimiento y nunca supo qué encubrían porque nunca supo quién es el asesino. Condenó por encubrimiento a policías sin saber quién era el asesino. ¿Quién es Soto? ¿Por qué es tan importante este hombre? ¿O Kaleñuk? Quiénes son que todo un aparato político y toda una justicia se puso a disposición de ellos para no enjuiciarlos. Todavía no sabemos si son inocentes o culpables, pero hubo un andamiaje político a sus pies, policía a sus pies, ministros a sus pies y un gobernador preocupado por el futuro de ellos".