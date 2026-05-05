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La Liga Profesional definió los árbitros para los octavos de final

Se confirmaron las designaciones para los cruces eliminatorios, con Darío Herrera, Pablo Echavarría y Sebastián Zunino en los duelos más destacados. Los partidos se disputarán el sábado y el domingo.

JUEZ. Pablo Echavarría será el árbitro principal del choque entre Boca y Huracán en La Bombonera. JUEZ. Pablo Echavarría será el árbitro principal del choque entre Boca y Huracán en La Bombonera.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Profesional designó a los árbitros para los octavos de final del Torneo Apertura, que se disputarán este sábado y domingo en diversas sedes para dar inicio a los playoffs.
  • Pablo Echavarría dirigirá Boca-Huracán y Sebastián Zunino estará en River-San Lorenzo. Darío Herrera arbitrará el clásico cordobés, todos con apoyo del VAR en esta fase decisiva.
  • La definición de las ternas marca el inicio de la eliminación directa, donde la precisión del arbitraje y el VAR serán determinantes para el futuro de los clubes en el torneo.
Resumen generado con IA

La Liga Profesional dejó todo listo para el inicio de los playoffs del Torneo Apertura, luego de confirmar las designaciones arbitrales para los octavos de final, una instancia que promete cruces intensos y de alto voltaje en distintos puntos del país.

El primer partido, que se jugará el sábado desde las 16.30, será el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, con Hernán Mastrángelo en el VAR. En tanto, el choque entre Boca y Huracán, que arrancará a las 19, será controlado por Pablo Echavarría, acompañado en la cabina por Gastón Monsón Brizuela.

La actividad continuará el sábado con dos cotejos en simultáneo desde las 21.30. Argentinos recibirá a Lanús, con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Facundo Tello en el VAR. A la misma hora, Independiente Rivadavia será local frente a Unión, bajo el arbitraje de Luis Lobo Medina, con Lucas Germanotta en la asistencia tecnológica.

El domingo se abrirá la jornada a las 15 con el cruce entre Rosario Central e Independiente, dirigido por Yael Falcón Pérez. Desde las 17, Estudiantes enfrentará a Racing con Sebastián Martínez como árbitro. El plato fuerte llegará a las 19.30, cuando River reciba a San Lorenzo con Sebastián Zunino como juez y Silvio Trucco en el VAR. La jornada se cerrará a las 21.30 con Vélez ante Gimnasia de La Plata, con Andrés Gariano impartiendo justicia.

Con todo definido, la pelota empezará a rodar en una fase eliminatoria que tendrá a los árbitros como protagonistas silenciosos en cada decisión clave.

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