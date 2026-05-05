La Liga Profesional definió los árbitros para los octavos de final

El domingo se abrirá la jornada a las 15 con el cruce entre Rosario Central e Independiente, dirigido por Yael Falcón Pérez. Desde las 17, Estudiantes enfrentará a Racing con Sebastián Martínez como árbitro. El plato fuerte llegará a las 19.30, cuando River reciba a San Lorenzo con Sebastián Zunino como juez y Silvio Trucco en el VAR. La jornada se cerrará a las 21.30 con Vélez ante Gimnasia de La Plata, con Andrés Gariano impartiendo justicia.