No te pierdas esta noche Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play.
Esta semana se analizarán los temas más candentes, de la provincias y el país. Además, estarán presentes los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).
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