Números de Oro: Daniel recibió su 0 km y sintió que su mamá estaba con él

Hay un momento en el que el tan ansiado premio deja de ser sólo un deseo para convertirse en realidad. Y en esta ocasión ocurrió cuando Daniel Alaniz se sentó por primera vez al volante de su flamante auto, el gran regalo de los Números de Oro. Todavía sin saber manejar, con la llave en la mano y la voz quebrada. Alrededor hubo risas, bromas, familiares que se acomodaron para la foto. Pero él ya estaba en otro lugar.