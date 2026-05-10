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Escasez de combustible: cancelan 13.000 vuelos en mayo y recortan dos millones de asientos en Europa

La crisis vinculada al conflicto en Irán afecta a aerolíneas como Lufthansa, que ya recortó 20.000 rutas de corta distancia.

CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. ARCHIVO / FOTO TOMADA DE TN.COM.AR
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Aerolíneas cancelaron 13.000 vuelos y 2 millones de asientos en Europa para mayo por la escasez de combustible derivada del conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.
  • El costo del combustible se duplicó desde febrero. Operadoras como Lufthansa eliminaron 20.000 rutas cortas y cambiaron a aviones más pequeños para mitigar el impacto operativo.
  • La crisis amenaza las vacaciones de mitad de año y la estabilidad del sector aéreo global. Se prevén mayores ajustes si persiste la tensión geopolítica en el suministro de crudo.
Resumen generado con IA

Según los datos de la firma de análisis de aviación Cirium, los operadores ya han recortado casi dos millones de asientos de los horarios de vuelos de mayo solo en las dos últimas semanas. La escasez de combustible para aviones empieza a notarse, lo que aumenta el riesgo de problemas para las familias que viajen en las vacaciones de mitad de trimestre en Europa.

Aerolíneas de todo el mundo han anunciado la cancelación de unos 13.000 vuelos previstos para mayo. Las aerolíneas también han recortado millones de asientos y han pasado a utilizar aviones más pequeños. La escasez de combustible de aviación, vinculada al conflicto en Irán, sigue afectando a los horarios y aumenta el riesgo de problemas para los veraneantes.

Junto con Turkish Airlines, la aerolínea de bandera alemana Lufthansa es una de las más afectadas por la falta de combustible. La situación está siendo especialmente dura, ya que ha recortado alrededor de 20.000 rutas de corta distancia de su programación de verano.

Desde que comenzó el conflicto en Irán en febrero, el coste del combustible de aviación se ha más que duplicado, en parte por el cierre del estrecho de Ormuz, que ha dejado fuera de juego aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Temas IránConflicto entre Israel e Irán
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