Así estará el tiempo este miércoles 6 de mayo en Tucumán

El miércoles 6 de mayo se presentará en Tucumán con condiciones estables, cielo mayormente nublado durante toda la jornada y sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Según los datos relevados, la temperatura mínima rondará los 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25 °C, en línea con un otoño templado en la provincia. En tanto, no se esperan lluvias a lo largo del día, con probabilidad de precipitación del 0%, lo que refuerza un escenario climático estable.
El pronóstico del clima
Durante la madrugada y la mañana el cielo se mantendrá mayormente cubierto, condición que persistirá también por la tarde y la noche. Los vientos serán leves, con intensidades bajas y direcciones variables, sin ráfagas significativas.
Este panorama se inscribe dentro de un patrón típico de mayo en Tucumán, con temperaturas moderadas y jornadas mayormente agradables, propias de la transición hacia los meses más fríos del año .
En síntesis, se espera un miércoles sin sobresaltos meteorológicos: nublado, templado y sin lluvias.