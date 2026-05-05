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Mundial de fútbol 20206: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito

Qué pasará conla Selección Argentina.

Mundial de fútbol 20206: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El banco Panmure Liberum predice que Países Bajos ganará el Mundial 2026 ante Portugal, según el modelo matemático de Joachim Klement que acertó los últimos tres campeones.
  • El sistema utiliza variables económicas y climáticas para proyectar resultados. Argentina lideraría su grupo con un 91% de probabilidad, pero sería eliminada por Portugal en cuartos.
  • La predicción rompe con la hegemonía de potencias como Brasil y Francia, planteando un escenario disruptivo que desafía la lógica deportiva tradicional y las apuestas globales.
Resumen generado con IA

El banco de inversión Panmure Liberum, que sorprendió al anticipar a los campeones de Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022, volvió a generar impacto con su predicción para el Mundial 2026. Esta vez, el modelo desarrollado por el estratega Joachim Klement proyecta un desenlace inesperado: Países Bajos levantaría su primera Copa del Mundo.

El pronóstico no surge del análisis futbolístico tradicional. Klement construye su modelo a partir de variables económicas y estructurales como el PBI per cápita, la población, la temperatura media, la localía y el ranking FIFA. Según detalla, esta combinación permite explicar el 55% del rendimiento de una selección en un Mundial, mientras que el 45% restante depende del azar.

Aunque el propio economista advierte que su enfoque tiene un componente irónico, lo cierto es que su historial le otorga credibilidad. “El modelo es el modelo”, resumió en su informe, reafirmando la confianza en una fórmula que ya acertó tres títulos consecutivos.

Un final inesperado: Países Bajos vs. Portugal

De cara a 2026, el modelo rompe con todos los pronósticos habituales. Ninguno de los favoritos —como Brasil, Francia, Inglaterra, España o Argentina— alcanzaría la final. En cambio, el duelo decisivo sería entre Países Bajos y Portugal, un cruce inédito en la historia de los Mundiales.

Argentina: sólido arranque, caída en cuartos

Para la Selección Argentina, el recorrido sería prometedor al inicio pero frustrante en la fase decisiva. El modelo le otorga un 91% de probabilidades de avanzar en fase de grupos, liderando una zona con Austria, Argelia y Jordania, el porcentaje más alto entre todos los equipos.

Sin embargo, el camino se truncaría en cuartos de final frente a Portugal. Allí, el informe plantea un duelo entre dos selecciones dependientes de figuras veteranas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Según Klement, la mayor profundidad del plantel portugués marcaría la diferencia, proyectando una victoria en tiempo suplementario.

Sorpresas y batacazos en el torneo

El modelo también anticipa resultados impactantes. Brasil quedaría eliminado en la ronda de 32 frente a Japón, en lo que sería uno de los mayores golpes de la historia de los Mundiales. España caería ante Países Bajos, mientras que Inglaterra sería superada por Portugal en semifinales. Francia tampoco llegaría a la final, eliminada por el conjunto neerlandés.

El recorrido hacia el título para Países Bajos incluiría triunfos ante Marruecos, Canadá, Francia y España. Portugal, en tanto, debería superar a Inglaterra y Argentina para alcanzar la definición.

La lógica detrás del candidato sorpresa

Más allá de los números, Klement sostiene que la clave del éxito proyectado para Países Bajos radica en la profundidad del plantel y la capacidad de sostener el rendimiento en instancias decisivas. En su análisis, estos factores pesan más que las individualidades cuando el torneo entra en su etapa más exigente.

Así, el modelo no solo desafía a las casas de apuestas, sino también a la intuición futbolera: propone que la historia del Mundial 2026 podría escribirse con un campeón completamente nuevo.

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