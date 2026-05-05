Mundial de fútbol 20206: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito

Sorpresas y batacazos en el torneo

El modelo también anticipa resultados impactantes. Brasil quedaría eliminado en la ronda de 32 frente a Japón, en lo que sería uno de los mayores golpes de la historia de los Mundiales. España caería ante Países Bajos, mientras que Inglaterra sería superada por Portugal en semifinales. Francia tampoco llegaría a la final, eliminada por el conjunto neerlandés.