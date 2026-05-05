Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín: la dirigencia no utilizará el cupo para incorporar por la lesión de Kevin López

Pese a que la gravedad de la lesión del volante habilita al club a sumar un refuerzo de emergencia, desde la Comisión Directiva confirmaron que no habrá contrataciones hasta el mercado de pases de junio. Las razones son estrictamente económicas.

SIN REEMPLAZO. Kevin López se perderá lo que resta de la temporada, pero el club incorporará recién en junio. SIN REEMPLAZO. Kevin López se perderá lo que resta de la temporada, pero el club incorporará recién en junio. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de San Martín de Tucumán decidió no incorporar un reemplazo por la lesión de Kevin López debido a restricciones económicas, pese a tener el cupo reglamentario de AFA.
  • López sufrió una rotura de ligamentos ante Atlético de Rafaela. Aunque el reglamento permite sumar un refuerzo por lesiones largas, el club priorizó la estabilidad financiera.
  • El cuerpo técnico deberá buscar soluciones internas hasta el mercado de junio, cuando se abrirá la ventana para inscribir hasta cuatro nuevos jugadores para la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

La noticia de la rotura de ligamentos cruzados de Kevin López, sufrida en el reciente encuentro ante Atlético de Rafaela, ya había sacudido los cimientos de San Martín. Sin embargo, la novedad que surge hoy desde los despachos de la institución no tiene que ver con lo médico, sino con lo administrativo y financiero: el club decidió no hacer uso de la opción reglamentaria de reemplazo.

Una ventana que queda cerrada

De acuerdo al Reglamento General de la AFA, ante una lesión cuya recuperación demande más de cuatro meses, los clubes tienen un plazo (generalmente de 10 días hábiles) para solicitar la apertura de un cupo extraordinario de incorporación. No obstante, un vocero de la CD fue tajante: la situación económica actual no permite afrontar el gasto de una incorporación en este momento.

Esta postura marca un camino de prudencia financiera, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones internas dentro del plantel actual hasta que llegue el receso de mitad de año.

¿Cómo será el mercado de pases de junio?

Para aquellos que ya miran el calendario buscando alivio, el reglamento de la Primera Nacional 2026 establece pautas claras para la ventana de transferencias de invierno.

El libro de pases se abrirá inmediatamente después de la disputa de la fecha 18 (prevista para el fin de semana del 13 de junio).

El plazo máximo para inscribir nuevos jugadores será el jueves 25 de junio a las 18 horas, y cada club podrá incorporar un máximo de cuatro jugadores.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
1

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
2

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
4

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos
5

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
2

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de Champions League: horario, formaciones y dónde se lo puede ver

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de Champions League: horario, formaciones y dónde se lo puede ver

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Comentarios