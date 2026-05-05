San Martín: la dirigencia no utilizará el cupo para incorporar por la lesión de Kevin López

La noticia de la rotura de ligamentos cruzados de Kevin López, sufrida en el reciente encuentro ante Atlético de Rafaela, ya había sacudido los cimientos de San Martín. Sin embargo, la novedad que surge hoy desde los despachos de la institución no tiene que ver con lo médico, sino con lo administrativo y financiero: el club decidió no hacer uso de la opción reglamentaria de reemplazo.