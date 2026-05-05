San Martín: la dirigencia no utilizará el cupo para incorporar por la lesión de Kevin López
Pese a que la gravedad de la lesión del volante habilita al club a sumar un refuerzo de emergencia, desde la Comisión Directiva confirmaron que no habrá contrataciones hasta el mercado de pases de junio. Las razones son estrictamente económicas.
Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán decidió no incorporar un reemplazo por la lesión de Kevin López debido a restricciones económicas, pese a tener el cupo reglamentario de AFA.
- López sufrió una rotura de ligamentos ante Atlético de Rafaela. Aunque el reglamento permite sumar un refuerzo por lesiones largas, el club priorizó la estabilidad financiera.
- El cuerpo técnico deberá buscar soluciones internas hasta el mercado de junio, cuando se abrirá la ventana para inscribir hasta cuatro nuevos jugadores para la Primera Nacional.
La noticia de la rotura de ligamentos cruzados de Kevin López, sufrida en el reciente encuentro ante Atlético de Rafaela, ya había sacudido los cimientos de San Martín. Sin embargo, la novedad que surge hoy desde los despachos de la institución no tiene que ver con lo médico, sino con lo administrativo y financiero: el club decidió no hacer uso de la opción reglamentaria de reemplazo.
Una ventana que queda cerrada
De acuerdo al Reglamento General de la AFA, ante una lesión cuya recuperación demande más de cuatro meses, los clubes tienen un plazo (generalmente de 10 días hábiles) para solicitar la apertura de un cupo extraordinario de incorporación. No obstante, un vocero de la CD fue tajante: la situación económica actual no permite afrontar el gasto de una incorporación en este momento.
Esta postura marca un camino de prudencia financiera, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones internas dentro del plantel actual hasta que llegue el receso de mitad de año.
¿Cómo será el mercado de pases de junio?
Para aquellos que ya miran el calendario buscando alivio, el reglamento de la Primera Nacional 2026 establece pautas claras para la ventana de transferencias de invierno.
El libro de pases se abrirá inmediatamente después de la disputa de la fecha 18 (prevista para el fin de semana del 13 de junio).
El plazo máximo para inscribir nuevos jugadores será el jueves 25 de junio a las 18 horas, y cada club podrá incorporar un máximo de cuatro jugadores.