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Facundo Pons sufrió un desgarro y suma otra baja en San Martín

Tras la rotura de ligamentos de Kevin López, la enfermería del "Santo" recibió al delantero que había convertido en el triunfo ante Rafaela.

Facundo Pons sufrió un desgarro y suma otra baja en San Martín FOTO Prensa CASM
Hace 19 Min

El panorama se complica para Andrés Yllana. En las últimas horas, se confirmó que el delantero Facundo Pons padece un desgarro en su cuádriceps izquierdo, una noticia que cae como un balde de agua fría en el cuerpo técnico de San Martín, justo en una semana clave de competencia.

La lesión de Pons cae en un momento muy incómodo; según los tiempos estimados de recuperación para este tipo de dolencias musculares, el atacante quedó automáticamente descartado para el duelo del viernes por Copa Argentina frente a Banfield y el del martes, contra el puntero Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional.

Yllana deberá meter mano en el equipo y buscar alternativas en la ofensiva para suplir la ausencia de un jugador que venía siendo pieza importante en el esquema titular.

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