La SAT realizó ensayo de bombeo en el nuevo pozo de agua potable para Bella Vista

En el marco del trabajo conjunto entre la Sociedad Aguas del Tucumán y el Municipio de Bella Vista, hoy el presidente Marcelo Caponio y la intendenta Paula Quiles estuvieron presente en el ensayo de bombeo que permiten verificar la calidad y cantidad del recurso, en vistas a su próxima puesta en funcionamiento. Se trata del final de la primera etapa para dar lugar a la segunda que consta de las obras civiles para su posterior puesta en funcionamiento.