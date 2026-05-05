La SAT realizó ensayo de bombeo en el nuevo pozo de agua potable para Bella Vista

Resumen para apurados
- Marcelo Caponio (SAT) y la intendenta Paula Quiles supervisaron hoy en Bella Vista el ensayo de bombeo del nuevo pozo de agua que busca optimizar el suministro y la presión local.
- Con 200 metros de profundidad y capacidad de 100 m³, la obra finalizó su etapa de perforación. Ahora iniciarán los trabajos civiles y de equipamiento para su puesta en funcionamiento.
- El pozo permitirá pasar a un sistema de provisión continua las 24 horas, beneficiando a cinco barrios periféricos y reforzando la presión hídrica en todo el municipio tucumano.
En el marco del trabajo conjunto entre la Sociedad Aguas del Tucumán y el Municipio de Bella Vista, hoy el presidente Marcelo Caponio y la intendenta Paula Quiles estuvieron presente en el ensayo de bombeo que permiten verificar la calidad y cantidad del recurso, en vistas a su próxima puesta en funcionamiento. Se trata del final de la primera etapa para dar lugar a la segunda que consta de las obras civiles para su posterior puesta en funcionamiento.
La perforación, que ya completó su primera etapa, tiene una profundidad de 200 metros y una capacidad de 100 m³, que permitirá optimizar significativamente el sistema de provisión en la zona resolviendo una demanda histórica vinculada a la baja presión y a la intermitencia del servicio, especialmente en épocas de mayor consumo.
El presidente de la SAT subrayó la importancia del trabajo articulado: “Estamos realizando el ensayo de bombeo y comprobando la calidad y cantidad de agua de este nuevo pozo. Cuando se unen los esfuerzos de la Provincia, el municipio y la SAT, los resultados llegan rápido y en beneficio de la gente”.
Asimismo, Caponio remarcó el impacto estructural de la obra: “Este es el noveno pozo de agua en Bella Vista y permitirá no solo abastecer a los barrios con problemas de baja presión, sino también reforzar toda la red del municipio, dando una solución integral al sistema de provisión de agua”. "Hay decisiones que las toma el gobernador Osvaldo Jaldo, en donde es política de estado la provisión de agua potable", agregó.
Por su parte, la intendenta de Bella Vista, Paula Quiles, destacó: “Estamos muy contentos de que en poco tiempo pudimos llevar adelante esta primera etapa, que va a garantizar el acceso al agua con mejor presión para al menos cinco barrios de nuestra ciudad. Era un compromiso que asumimos junto al doctor Caponio y hoy lo estamos cumpliendo con rapidez y eficacia”.
En tanto, el jefe de agencia Bella Vista de la SAT, José Barrionuevo, brindó detalles sobre el alcance del proyecto asegurando que la perforación beneficiará directamente los barrios San José, Esperanza, Sáenz Peña, 20 de Junio y El Mollar. Pero también impacta de manera indirecta en toda la ciudad, porque contamos con un sistema de red mallada que permite redistribuir el agua según la demanda.
Además, explicó el cambio que implicará en la prestación del servicio: “Con este pozo se resuelve el sistema discontinuo y pasamos a un sistema continuo, lo que permitirá que todos los vecinos cuenten con agua potable las 24 horas. Ya está a la vista el avance de la obra, y ahora esperamos la segunda etapa, que incluye el equipamiento y la renovación de cañerías donde sea necesario”.