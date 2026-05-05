Un delantero uruguayo aparece en el radar de River y Eduardo Coudet ya inició contactos

Mientras intenta encontrar regularidad en el juego, River ya puso la mira en el mercado de pases de invierno. Con la intención de moldear el plantel a la medida de Eduardo Coudet, la dirigencia comenzó a mover fichas y el nombre que cobró fuerza en las últimas horas es el de Agustín Canobbio. El extremo uruguayo, de gran presente en Brasil, es el nuevo deseo del "Chacho" para potenciar el equipo de cara al segundo semestre de 2026.