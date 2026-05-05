Un delantero uruguayo aparece en el radar de River y Eduardo Coudet ya inició contactos

Resumen para apurados
- Eduardo Coudet inició contactos para fichar al uruguayo Agustín Canobbio, figura de Fluminense, con el fin de reforzar a River Plate en el próximo mercado de pases de invierno.
- El DT llamó personalmente al delantero, quien tiene contrato hasta 2028. La dirigencia busca jerarquía para el segundo semestre ante la falta de regularidad del plantel actual.
- La versatilidad de Canobbio y el presente de su club en la Libertadores facilitarían una negociación tasada en seis millones de euros, vital para sus aspiraciones mundialistas.
Mientras intenta encontrar regularidad en el juego, River ya puso la mira en el mercado de pases de invierno. Con la intención de moldear el plantel a la medida de Eduardo Coudet, la dirigencia comenzó a mover fichas y el nombre que cobró fuerza en las últimas horas es el de Agustín Canobbio. El extremo uruguayo, de gran presente en Brasil, es el nuevo deseo del "Chacho" para potenciar el equipo de cara al segundo semestre de 2026.
El futbolista de 27 años, pieza habitual en las convocatorias de Marcelo Bielsa y con serias chances de integrar la lista de Uruguay para el Mundial, se suma a una lista de prioridades que también incluye a su compatriota Mauro Arambarri. Actualmente en Fluminense, Canobbio es visto por el cuerpo técnico como el salto de calidad necesario para la fase decisiva de la temporada.
El "operativo seducción" de Coudet
A pesar de que el atacante tiene contrato vigente con el club de Río de Janeiro hasta diciembre de 2028, en Núñez ya pusieron en marcha la maquinaria para intentar su salida. Fue el propio Coudet quien tomó la iniciativa y se contactó directamente con el jugador para transmitirle su proyecto y el deseo de contar con él.
Ahora, la resolución depende del visto bueno del futbolista. En caso de aceptar el desafío de ponerse la banda roja, River deberá sentarse a negociar con el equipo dirigido por Luis Zubeldía. No será una gestión simple: Canobbio es una pieza clave en el esquema del "Flu" y su valor de mercado, según sitios especializados, ronda los seis millones de euros.
Presente y polifuncionalidad
Lo que más seduce al "Chacho" es la versatilidad del uruguayo. En lo que va del año, Canobbio registra números destacados: 21 partidos jugados, cuatro goles y seis asistencias. Si bien se destaca como extremo por ambas bandas, su capacidad para retrasarse y cumplir funciones de volante ofensivo le daría a River variantes tácticas que hoy el plantel no posee.
Aunque el Fluminense marcha tercero en el Brasileirao, su presente en la Copa Libertadores es delicado (marcha último en su zona), un factor que River podría utilizar a su favor para convencer al jugador de buscar nuevos horizontes en el fútbol argentino antes de la cita mundialista.