Gastón Suso sufrió una dura lesión frente a River: ¿cuánto tiempo estará fuera?

Resumen para apurados
- Gastón Suso, defensor de Atlético Tucumán, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior tras el partido ante River y estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses.
- El diagnóstico se confirmó tras estudios médicos en Tucumán luego de un fuerte golpe en el encuentro. El futbolista será operado y comenzará su rehabilitación en los próximos días.
- La lesión representa una pérdida clave para el equipo por el rol del jugador. Suso enfrentará una larga recuperación para intentar regresar en plenitud física durante el año 2025.
La preocupación se confirmó en las últimas horas. Luego del fuerte golpe sufrido durante el partido ante River, el defensor de Atlético Gastón Suso fue sometido a estudios médicos que arrojaron el peor diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.
El defensor había encendido las alarmas tras el traumatismo en pleno encuentro, y hoy, ya de regreso en la provincia, se realizó los exámenes correspondientes que terminaron de confirmar la gravedad de la lesión.
A partir de este diagnóstico, Suso deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Luego comenzará un proceso de recuperación que demandará entre seis y ocho meses, un plazo habitual para este tipo de lesiones.
Se trata de una baja sensible, no solo por el momento de la temporada, sino también por el rol que venía cumpliendo el jugador dentro del equipo.
Ahora, el foco estará puesto en su recuperación. El camino será largo, pero el objetivo es claro: volver en plenitud física tras una lesión que, en el fútbol moderno, requiere tiempo, paciencia y un trabajo específico en cada etapa.
Desde el entorno del club le desearon una pronta recuperación, mientras el jugador inicia uno de los desafíos más difíciles de su carrera.