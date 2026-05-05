Por el escándalo con Neymar, Robinho Jr. fue a la justicia y pidió la rescisión de su contrato

En el documento presentado ante las autoridades del "Peixe", Robinho Jr. detalló que Neymar lo insultó con palabras ofensivas, le aplicó una zancadilla intencional y posteriormente le propinó una bofetada. Según la información trascendida, el equipo legal del juvenil exige que el club adopte cuatro medidas urgentes en un plazo máximo de 48 horas. Entre estas demandas se incluye la celebración de una reunión inmediata para discutir la finalización del vínculo contractual y la difusión pública de las imágenes captadas por las cámaras del entrenamiento en el predio Rei Pelé. Los abogados advirtieron que, de no cumplirse estas exigencias, se entenderá como una quiebra de la confianza contractual, lo que habilitaría un reclamo por daños morales y materiales.