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Por el escándalo con Neymar, Robinho Jr. fue a la justicia y pidió la rescisión de su contrato

El juvenil de 18 años presentó una notificación para romper su vínculo con el club tras la agresión sufrida en el entrenamiento, mientras la dirigencia del "Peixe" inició una investigación interna para esclarecer el episodio que involucra a su máxima figura.

Por el escándalo con Neymar, Robinho Jr. fue a la justicia y pidió la rescisión de su contrato
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Robinho Jr. solicitó a la justicia rescindir su contrato con el Santos tras denunciar agresiones físicas y verbales de Neymar durante un entrenamiento este domingo en Brasil.
  • El incidente ocurrió tras un regate del juvenil; Neymar habría respondido con golpes. La defensa exige los videos de seguridad y alega que no hay garantías para seguir en el club.
  • Esta crisis legal sacude al Santos en plena competencia. El resultado de la investigación marcará un precedente sobre la disciplina interna y el futuro institucional del club.
Resumen generado con IA

El conflicto entre Neymar y Robinho Jr. ha tomado un rumbo legal que sacude los cimientos del Santos. Tras los incidentes reportados durante una práctica matutina, el juvenil de 18 años solicitó formalmente la rescisión de su contrato con la institución de Vila Belmiro. La defensa del joven atacante formalizó esta petición mediante una notificación judicial remitida al club, bajo el argumento de que existe una ausencia total de condiciones mínimas de seguridad para que el futbolista continúe desempeñando sus tareas en la institución.

Acusaciones cruzadas y un ultimátum legal

En el documento presentado ante las autoridades del "Peixe", Robinho Jr. detalló que Neymar lo insultó con palabras ofensivas, le aplicó una zancadilla intencional y posteriormente le propinó una bofetada. Según la información trascendida, el equipo legal del juvenil exige que el club adopte cuatro medidas urgentes en un plazo máximo de 48 horas. Entre estas demandas se incluye la celebración de una reunión inmediata para discutir la finalización del vínculo contractual y la difusión pública de las imágenes captadas por las cámaras del entrenamiento en el predio Rei Pelé. Los abogados advirtieron que, de no cumplirse estas exigencias, se entenderá como una quiebra de la confianza contractual, lo que habilitaría un reclamo por daños morales y materiales.

La respuesta institucional y el viaje a Paraguay

Ante la gravedad de la situación, el Santos emitió un comunicado oficial informando que, por determinación de la presidencia, se ha instaurado un proceso de investigación interna. Este proceso, que queda bajo la responsabilidad del Departamento Jurídico del club, tiene como objetivo analizar minuciosamente el episodio ocurrido el pasado domingo. El incidente se habría originado cuando Neymar reaccionó con irritación tras ser regateado por el juvenil durante una sesión reservada para suplentes. A pesar de que el astro brasileño se disculpó en los vestuarios al finalizar la jornada, el entorno del joven delantero decidió avanzar con la querella institucional.

Pese al clima de extrema tensión, ambos futbolistas fueron incluidos en la delegación que viajó rumbo a Paraguay para disputar un partido clave por la Copa Sudamericana ante Recoleta. El Santos llega a este compromiso en una situación deportiva delicada, ubicándose en la última posición de su grupo y con la necesidad imperiosa de obtener una victoria para mantener sus opciones de clasificación. El desenlace de esta crisis institucional dependerá ahora de las conclusiones que arroje la pesquisa interna y de la respuesta del club ante el ultimátum legal presentado por la defensa de Robinho Jr.

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