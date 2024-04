La vez en la que un MVP de la NBA visitó Tucumán y jugó en Villa Luján

Un año más tarde, Nash fue drafteado en la décimo quinta posición por Phoenix Suns, franquicia en la que se convirtió en ídolo. Ganó dos MVP de manera consecutiva (2004/05 y 2005/06), fue convocado ocho veces al All Stars Game, ingresó al Hall of Fame en 2018 y, pese a no ganar ningún anillo, se estableció como uno de los mejores bases de la historia.