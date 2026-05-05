Ratificaron la prisión preventiva de Nicolás Navarro en la causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Según la teoría del caso, horas más tarde, a las 8.20 de ese mismo día, Navarro recibió un llamado telefónico de Sosa y se presentó a las 9.06 en un domicilio ubicado sobre calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, a bordo de una motocicleta. Allí habría permanecido alrededor de 20 minutos y, de acuerdo con la imputación, colaboró en el ocultamiento del cuerpo de la víctima y de otros rastros del hecho con el objetivo de favorecer la impunidad y entorpecer la investigación judicial, consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).