Quién es “Camboya”, el peligroso criminal que escapó de una cárcel salteña
A 30 días de su escape de una unidad carcelaria del norte argentino, Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, continúa prófugo. Está acusado de homicidio agravado y las autoridades mantienen activa una recompensa millonaria para quienes aporten datos que permitan localizarlo.
Resumen para apurados
- Jonatan Peloc, alias 'Camboya', cumple un mes prófugo tras escapar el 4 de abril de la Alcaidía de Salta. Estaba procesado por un homicidio agravado ocurrido en noviembre de 2024.
- El prófugo huyó tras un tiroteo en el barrio Alta Tensión que dejó un muerto. El Gobierno provincial ofrece una recompensa de $10 millones por datos que permitan su recaptura.
- La policía extendió operativos a otras jurisdicciones bajo estricta reserva. La fuga mantiene en alerta a la seguridad regional ante la peligrosidad del acusado y su entorno.
Se cumplió un mes desde la fuga de Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, quien logró escapar de la Alcaidía General de Salta el pasado 4 de abril y continúa sin ser localizado. El caso mantiene en vilo a las autoridades judiciales y de seguridad, mientras la investigación avanza bajo estricta reserva y sin novedades concretas sobre su posible paradero.
Peloc estaba alojado con prisión preventiva mientras aguardaba juicio por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, causa vinculada a un hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la capital salteña. Su escape encendió una inmediata alerta en toda la provincia y motivó un amplio despliegue de búsqueda que, hasta el momento, no logró resultados positivos.
Fuentes ligadas a la investigación sostienen que no se descarta ninguna línea de trabajo. Los operativos se extendieron más allá de Salta y alcanzan distintas jurisdicciones, ante la sospecha de que el prófugo podría haber contado con asistencia para abandonar la provincia.
Desde el momento de la evasión, el hermetismo en torno a la pesquisa fue absoluto. Las autoridades evitaron difundir detalles sobre posibles pistas, movimientos detectados o sectores bajo vigilancia, en una estrategia orientada a no entorpecer las tareas investigativas.
Una fuga bajo sospecha de planificación previa
Las líneas investigativas apuntan a que Jonatan Jordan Peloc habría organizado su escape con antelación. Según trascendidos del ámbito penitenciario, el acusado aprovechó su estadía en el pabellón A1 para estudiar movimientos internos, horarios de vigilancia y posibles puntos vulnerables dentro del penal.
Uno de los datos que cobró relevancia tras la evasión fue el presunto entrenamiento físico que realizó semanas antes, con ejercicios repetitivos que, según testigos, podrían haber estado orientados a facilitar su desplazamiento por los techos durante la huida.
La fuga se concretó en la madrugada del 4 de abril, luego de cortar un barrote de su celda con una sierra que, según la investigación, habría sido ingresada por su pareja durante una visita.
La Justicia también investiga el rol de un presunto colaborador externo, acusado de haber financiado el traslado que permitió a Peloc alejarse rápidamente del penal tras concretar el escape. Mientras tanto, persisten las sospechas sobre una posible asistencia interna, aunque hasta ahora no hay confirmaciones oficiales.
Recompensa millonaria para quienes aporten datos
En un intento por acelerar la recaptura, el Gobierno provincial mantiene activa una recompensa de $10 millones destinada a quienes brinden información precisa y verificable que permita ubicar y detener a Peloc.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, tras un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.
Podrán acceder al beneficio aquellas personas que ofrezcan datos comprobables y que no hayan tenido participación en la fuga ni en los hechos investigados. Quedan expresamente excluidos funcionarios estatales, integrantes de fuerzas de seguridad y personal vinculado a organismos de inteligencia.
El crimen que lo llevó a prisión
La causa por la que Peloc se encontraba detenido se remonta al 15 de noviembre de 2024, en el barrio Alta Tensión, donde una reunión familiar derivó en una secuencia de violencia extrema.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, todo comenzó durante la tarde, cuando se desarrollaba una fiesta infantil en la vereda con presencia de niños y un pelotero. En ese contexto, uno de los acusados habría arrojado piedras contra una mujer, lo que generó un reclamo por parte de familiares presentes.
Fue entonces cuando, según la acusación, Peloc apareció armado y lanzó amenazas contra quienes participaban del encuentro. Tras ese episodio, se retiró del lugar.
Horas más tarde regresó acompañado por otros implicados. Esta vez, el grupo volvió con armas de fuego y objetos contundentes.
Una balacera que terminó en tragedia
Según consta en el expediente, los acusados efectuaron disparos al aire y luego directamente contra viviendas, personas y transeúntes.
El ataque dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años, quien recibió un disparo en el tórax con compromiso de órganos vitales. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, falleció poco después.
Además, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, mientras que otra persona padeció traumatismo de cráneo tras ser agredida durante el mismo episodio.
Los investigadores también incorporaron un hecho que agravó aún más la acusación: durante el ataque, un perro fue asesinado de un disparo.
En la escena fueron secuestradas 18 vainas servidas, además de registros fílmicos, pericias balísticas, análisis forenses, informes criminalísticos y material extraído del sistema de emergencias.