Por qué la presencia de Jeff Bezos casi arruina la Met Gala: celebridades y activistas repudiaron el evento

El estratega político Jon Reinish define el estilo de vida del matrimonio como propio de los “ricos ruidosos”, lo cual aumenta la fricción con la sociedad en un periodo populista. Micah Uetricht, editor de la revista Jacobin, considera que el empresario representa el mayor emblema de la acumulación de riqueza y la explotación de los trabajadores. Según su visión, los organizadores cometieron un error grave al seleccionar a una figura que ignora las necesidades básicas de su personal a expensas de un lujo excesivo.