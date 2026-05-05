¿Dónde ver “El Resto Bien”, la nueva serie de Benjamín Vicuña? Una mirada honesta sobre la crisis de los 40

La plataforma Flow incorporó recientemente a su catálogo la serie "El Resto Bien", una producción que cuenta con la dirección de Daniel Burman y Daniel Hendler . Esta propuesta reúne en los roles protagónicos a Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea , quienes encabezan una trama de conflictos personales en el contexto actual social.

El relato sigue de cerca la vida de Ariel, personaje a cargo de Vicuña, quien enfrenta una crisis profunda debido a múltiples complicaciones acumuladas. El punto de quiebre ocurre tras recibir un diagnóstico médico inesperado, situación que lo obliga a lidiar con una realidad abrumadora mientras intenta mantener el equilibrio en los demás aspectos de su existencia.

La producción "El Resto Bien" captó el interés de la audiencia mediante ocho episodios de apenas 30 minutos de duración. En este formato breve pero intenso, la trama consigue plasmar la saturación que experimenta el protagonista al transitar la andropausia y la crisis de los cincuenta, abordando estas temáticas masculinas con una mirada auténtica y profunda.

Además de su narrativa particular, la obra destaca por tratar temas complejos con total naturalidad, apoyándose en el talento de un reparto excepcional. La calidad interpretativa de los actores involucrados permite que el público conecte genuinamente con las situaciones de estrés y transformación personal que atraviesan los personajes a lo largo de la temporada.

Junto a los protagonistas Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea, el elenco cuenta con figuras de gran trayectoria como Rita Cortese , Daniel Hendler , Sofia Guerschuny , Mirella Pascual y Jorge Bolani . La participación de estos destacados artistas, entre otros integrantes del equipo, consolida la propuesta como una de las apuestas más interesantes de la plataforma.