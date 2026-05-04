El novio de Sofía "Jujuy" Jiménez le dedicó un tatuaje: "Ningún hombre hizo esto por mí"

Resumen para apurados
- Gustavo Hormaechea se tatuó la inicial de su novia, Sofía "Jujuy" Jiménez, durante el casamiento de Cande Ruggeri en el Palacio Sans Souci como un sorpresivo gesto romántico.
- El hecho ocurrió en un puesto de tatuajes de la fiesta, donde el rugbier salteño utilizó un diseño de la modelo. La pareja formalizó su vínculo tras conocerse a principios de año.
- La acción generó una fuerte repercusión en redes sociales y consolidó la imagen pública del noviazgo. Jiménez calificó el acto como un hito inédito en su historial sentimental.
Sofía “Jujuy” Jiménez atraviesa un presente marcado por el amor y no duda en compartirlo con sus seguidores. En las últimas horas, la modelo y conductora reveló el gesto que la dejó sin palabras: su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, se tatuó la inicial de su nombre en pleno casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.
El episodio ocurrió en el Palacio Sans Souci, donde la pareja celebró su boda rodeada de familiares y amigos. Entre los invitados estuvo “Jujuy”, muy cercana a la hija de Oscar Ruggeri, quien finalmente logró asistir pese a compromisos laborales que casi la dejan afuera de la celebración.
En medio de la fiesta, los novios sorprendieron a los presentes con un puesto de tatuajes permanentes, pensado como recuerdo del evento. Mientras muchos optaron por diseños alusivos a la ocasión, Hormaechea decidió dar un paso más y tatuarse una “S” en el antebrazo, en referencia a su pareja.
La reacción de la modelo fue inmediata y quedó registrada en videos que luego compartió en redes sociales. “¿Vos estás loco? Les juro que, en mi vida, ningún hombre ni nadie hizo esto por mí, o sea nadie”, expresó entre risas y emoción. “No lo puedo creer, te estás tatuando una ‘S’, amor, la que yo hice”, agregó, mostrando el momento.
Ya en Instagram, “Jujuy” profundizó sobre lo que sintió. “Yo sigo sin creer, sin caer que estas cosas me están pasando a mí. Me pidió que haga una ‘S’ en un papel y se la tatuó, quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoon. Real, no me lo esperaba”, escribió junto a imágenes del tatuaje y la celebración.
Aunque se mostró conmovida por el gesto, la conductora reconoció que por ahora no se anima a devolverlo de la misma manera. “Me tatuaría, pero no me animo”, confesó, aunque dejó abierta la posibilidad a futuro: “De hecho yo quería hacerme un tatuaje y no me animé. No tengo tatuajes, quién te dice algún día…”.
Hormaechea, apodado “Guty”, es oriundo de Salta, tiene un perfil alejado del mundo del espectáculo, es apasionado del rugby y fue jugador del Jockey Club de esa provincia. Además, lidera su propia marca de indumentaria urbana y suele compartir en redes su vida vinculada al deporte, los viajes y su relación con la modelo.
La historia entre ambos comenzó a principios de año, en el marco de los festejos de fin de año, y se hizo pública durante el casamiento de Ruggeri y Maccari. Desde entonces, la pareja se muestra cercana y espontánea, compartiendo momentos familiares, escapadas y su fanatismo por Boca Juniors, con frecuentes visitas a la Bombonera.
El tatuaje, lejos de ser un detalle más, se convirtió en un símbolo del vínculo y en una muestra de afecto que no pasó desapercibida entre los invitados ni en redes sociales, donde los seguidores de “Jujuy” celebraron la escena con mensajes y muestras de apoyo.
“Gracias mi amor por hacerme sentir especial. Te amo cuchiiii”, cerró la modelo, en una publicación que rápidamente se llenó de reacciones.