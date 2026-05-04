El novio de Sofía "Jujuy" Jiménez le dedicó un tatuaje: "Ningún hombre hizo esto por mí"

Ya en Instagram, “Jujuy” profundizó sobre lo que sintió. “Yo sigo sin creer, sin caer que estas cosas me están pasando a mí. Me pidió que haga una ‘S’ en un papel y se la tatuó, quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoon. Real, no me lo esperaba”, escribió junto a imágenes del tatuaje y la celebración.